銀髮族當心有「老年吞嚥障礙」 醫：可留意7大警訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院復健部主治醫師林信德表示，老年性吞嚥障礙不是病，但需要懂得避險，留意7大警訊，並搭配適當吞嚥訓練，就能維持良好的進食品質，預防吸入性併發症的發生。記者萬于甄／攝影
奇美醫院復健部主治醫師林信德表示，老年性吞嚥障礙不是病，但需要懂得避險，留意7大警訊，並搭配適當吞嚥訓練，就能維持良好的進食品質，預防吸入性併發症的發生。記者萬于甄／攝影

台南一名72歲張姓男子近期發現用餐時，時常感到食物「吞嚥不下去、卡在喉嚨」，讓用餐變得緊張又痛苦，趕緊到奇美醫院就醫，經復健部主治醫師林信德檢查，發現張男喉部上提與舌頭力量不足，導致吞嚥效率不佳，應是老年性吞嚥障礙，好在經復健後逐漸改善，用餐不再折磨。

林信德表示，若家中長輩出現食慾不佳、吃得比以前少等情況，其實可能不是單純的老化或胃口不好，或許與老年性吞嚥障礙有關；老年性吞嚥障礙並非疾病，而是隨年齡增長，吞嚥功能自然發生生理改變，導致食物易殘留或需要多次吞嚥，易造成吞嚥的安全邊際變窄。

他提醒，若忽略長輩進食細節，同時又有感染、藥物副作用、牙口變差或營養不足等壓力，就易出現嗆咳、食物殘留，甚至造成吸入性肺炎等風險，因此，民眾若發現家中長輩有7大警訊，可透過簡單的日常照護與專業復健，幫助長輩維持進食安全與生活品質。

林信德說明，7大警訊包含說話聲音變「濁」、用餐時間拉長、體重下降變瘦、肺炎反覆報到、吞藥變「挑戰」、挑食成習慣及吞嚥費力又停頓等，若長輩出現前述任一警訊，請務必多加注意，同時建議至復健科門診接受評估，協助長輩克服吞嚥困難，降低進食風險、維持生活品質。

林信德也強調，老年性吞嚥障礙不是病，但需要懂得避險，透過提升對「老年性吞嚥障礙」的認識，並從生活日常中的口腔清潔、飲食質地與用餐姿勢開始，搭配適當的吞嚥訓練，就能維持良好的進食品質，預防吸入性併發症的發生。

長輩 復健 肺炎

