偏一邊的頭在痛才是偏頭痛？四成痛在頭部中央、後腦勺 位置不斷變換

只有單側頭部的抽動性疼痛，才叫偏頭痛嗎？台灣頭痛學會理事長、光田醫院神經醫學部長楊鈞百指出，醫學上的「偏頭痛（migraine）」是一種特殊症狀，發作時會伴隨著惡心、嘔吐、畏光、怕吵。許多人以為「偏一邊的頭在痛」才叫偏頭痛，其實有4成的人出現在頭部中央、後腦勺，雙側都痛或疼痛位置不斷變換。

頭痛幾乎已經是現代文明病，楊鈞百表示，許多民眾一痛就吃止痛藥，不過當藥量愈吃愈重，除了刺激胃部，對肝臟、腎臟也會造成一些負擔。台灣頭痛學會估計，全國約有200萬人深受偏頭痛困擾，平均盛行率9.1%，其中女性高達14.4%，是男性的3倍。

楊鈞百說，偏頭痛女多於男的主因是「荷爾蒙變化」，有些人在初經之後就出現偏頭痛，主要是女性荷爾蒙（雌激素）的劇烈波動，影響大腦中與疼痛相關的神經傳導物質。其中，20至40歲女性是偏頭痛高風險族群，若未妥善治療，不僅生活品質受影響，還可能引發身心疾病，例如憂鬱、焦慮甚至失眠。

今年9月22日至26日為「全球偏頭痛衛教周」（Migraine Awareness Week），楊鈞百說，許多人仍存有「依賴止痛藥即可」的迷思，有些人以為偏頭痛只是小問題，只要吞幾顆止痛藥即可，可能不會選擇就醫。但事實上，預防性治療已是偏頭痛的新趨勢，能有效減少發作頻率並降低嚴重程度。

「偏頭痛是需要積極治療的慢性疾病，但社會普遍認知仍不足。」楊鈞百指出，偏頭痛屬於嚴重神經疾病，會造成明顯的失能。德國研究機構WifOR的分析顯示，偏頭痛對台灣造成的生產力損失相當於GDP的2%，高於心血管疾病的1.29%，包括直接醫療支出，以及因頭痛無法工作所產生的勞動力損失。

預防性治療需連續幾個月接受治療，不管頭痛是否發作，藉此發揮穩定大腦的功能，逐步減少偏頭痛發作頻率。楊鈞百說，在治療上，傳統口服預防藥物包括乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑，但因副作用如嗜睡、疲憊、體重增加及反應變慢，往往影響病友用藥意願。

近年有三大新型預防性治療方式，包括肉毒桿菌素注射、CGRP單株抗體、CGRP口服拮抗劑，可依個人狀況並專業醫師評估，制定適合的治療計畫。造成偏頭痛的原因並不單純，楊鈞百提醒，若每月偏頭痛發作超過4天，且症狀嚴重影響生活、工作，而急性藥物效果不佳時，應積極就醫，考慮預防性治療，真正遠離疼痛折磨。

