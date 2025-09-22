快訊

中捷藍線預算被砍剩1.68億動員「尋找陳世凱」 白議員：只蓋模型？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹上午也喊話說，1.68億元是只有蓋模型嗎，「陳世凱部長台中人對你實在非常的失望」。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹上午也喊話說，1.68億元是只有蓋模型嗎，「陳世凱部長台中人對你實在非常的失望」。圖／江和樹提供

針對台中捷運藍線的預算被中央大幅刪減，明年原本應該可以得到42億元的預算補助，但是中央後來僅核定1.68億元，國民黨台中市議員今北上赴交通部「尋找陳世凱」，呼籲交通部應恢復原訂補助。民眾黨台中市議員江和樹上午也喊話說，1.68億元是只有蓋模型嗎，「陳世凱部長台中人對你實在非常的失望」

對中捷藍線預算被砍，台中市長盧秀燕日前喊話中央，表示看到北高的捷運一條一條的蓋，但是中部第二條捷運的預算幾乎就被砍光，「眼淚都快要流下來了」

江和樹上午說，陳世凱部長，台中人對你實在非常的失望，「嘸彩」台中人栽培你、台中市議會給你訓練、真沒擔當，1.68億元是只有蓋模型嗎？是要讓人家笑嗎？

他說，這不是跟你乞討，台中的交通建設你不了解嗎？你在這裡住這麼久了，真的是為了黨意忘了民意了嗎？民意基礎非常的重要，你是基層選出來的人，台中市的建設趕快給我們，不要到了選舉才說台中很重要，選後就變成「你們家自己的事」這就是你們民進黨嗎？

陳世凱 台中捷運

中捷藍線114年經費遭大砍藍營批耍賴 赴交通部「尋找陳世凱」

台中捷運藍線推動進度延宕多年，行政院2024年1月終於核定綜合規畫，近日卻傳出，台中市原本向中央提報115年度藍線補助經費42億多元，行政院卻僅核定1.68億元，等於大砍96％補助款。台中市議會國民黨團今天北上交通部抗議，批民進黨政府「把台中人當其餘人口」，甚至直言「這不是信賴，而是耍賴」。要求身為台中隊一員的交通部長陳世凱積極為台中發聲。

批違反行政程序和犧牲茶產業 立委、環團要求名間焚化爐明環評暫緩

南投縣政府2024年9月公告規畫興建垃圾焚化爐，並選址在茶產業核心區的名間鄉，此案引發當地茶農與居民強烈疑慮，擔心衝擊台...

