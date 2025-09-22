中捷藍線預算被砍剩1.68億動員「尋找陳世凱」 白議員：只蓋模型？

聽新聞
針對台中捷運藍線的預算被中央大幅刪減，明年原本應該可以得到42億元的預算補助，但是中央後來僅核定1.68億元，國民黨台中市議員今北上赴交通部「尋找陳世凱」，呼籲交通部應恢復原訂補助。民眾黨台中市議員江和樹上午也喊話說，1.68億元是只有蓋模型嗎，「陳世凱部長台中人對你實在非常的失望」
對中捷藍線預算被砍，台中市長盧秀燕日前喊話中央，表示看到北高的捷運一條一條的蓋，但是中部第二條捷運的預算幾乎就被砍光，「眼淚都快要流下來了」
江和樹上午說，陳世凱部長，台中人對你實在非常的失望，「嘸彩」台中人栽培你、台中市議會給你訓練、真沒擔當，1.68億元是只有蓋模型嗎？是要讓人家笑嗎？
他說，這不是跟你乞討，台中的交通建設你不了解嗎？你在這裡住這麼久了，真的是為了黨意忘了民意了嗎？民意基礎非常的重要，你是基層選出來的人，台中市的建設趕快給我們，不要到了選舉才說台中很重要，選後就變成「你們家自己的事」這就是你們民進黨嗎？
