換季過敏、乾咳、皮膚癢症狀四起 中醫師揭「秋分」養生3大秘訣

明天就是24節氣的秋分，秋分當日晝夜一樣長，節氣轉換，最先影響的是人體對外防護第一層，即皮膚黏膜及呼吸道氣管系統。 初鳴堂中醫診所院長、中醫師周大翔說，秋分以後，日照時間逐漸縮短，氣溫逐漸降低，所以有「白露秋分夜，一夜冷一夜」之說。秋分後，應依天地陰陽消長變化的均分點和轉折點的特色，順勢養生。

周大翔表示，秋分是陽消陰長的開始，陽氣漸漸收斂，陰氣慢慢增長，萬物生長方向走向收藏，因此，秋燥、秋收兩個秋分開始的節氣，特性會產生相對應的生理病理變化，包含呼吸道疾病，如慢性支氣管炎、氣喘、鼻黏膜乾燥、鼻過敏，皮膚及黏膜疾病，如皮膚脫屑、皮膚搔癢、乾眼症、頭皮脫屑落髮，心理抑鬱，免疫力降低等。

周大翔歸納秋分養生首重「養肺潤燥、疏肝理氣」，因陽氣逐漸斂藏，藥物使用除了補肺氣及宣通肺氣外，滋陰潤燥藥物不可少，常見養生保養藥物有西洋參、黨參、麥門冬、五味子、烏梅等，常見養生食物有山藥、杏仁、白木耳、蓮藕、百合、水梨等，同時應避免辛辣刺激性的食物及香料過度調理食物，這類型食物具有宣通氣機特性，食用短時間內雖有理氣舒暢的效果，但因躁性較強反而會傷津耗氣。

一、秋分養肺茶飲食療：

1. 益氣潤肺茶：

藥材為麥門冬6g、西洋參3g、五味子3g、枸杞3g、陳皮1g、甘草1g，放入300cc水中，熱水悶約30分鐘，溫服即可，藥材可反覆沖泡至淡而無味，藥方主要透過生脈飲加減來補肺潤肺，其中西洋參除了補肺氣外，對於生津潤燥效果良好，加上麥門冬養胃陰及五味子斂藏耗散之氣，枸杞養肝血及陳皮理氣消積，簡單養生茶飲可以達到基本宣肺、養肺、潤肺之效。

2. 木耳蓮子湯

以新鮮白木耳1至3朵視個人口味加減量，百合10g，蓮子20顆左右視個人口味加減，紅棗5至10顆剖開，西洋參3至5片。將以上食材放入電鍋，約500至1000cc水量，依個人喜好濃稠度適量加減，燉煮半小時至一小時，最後加入適量冰糖調味，即可食用。具有滋陰補虛、潤肺止咳、美容養顏、助安眠等效果。

二、秋分養肺穴位：

合谷穴：屬手陽明大腸經的原穴，取肺經相表裡的大腸經穴位，具調降肺氣、開通全身氣機、活化免疫力等功效，取穴於手背第1至2掌骨間，第2掌骨橈側的中點處。每日按壓15至20分鐘可以幫助疏通全身氣機。

壇中穴：屬任脈，心包募穴，內為宗氣之海，故又稱「上氣海」，具利氣，寬胸功效，取穴於胸部正中線平第四肋間隙處，約當兩乳頭之間。每日熱敷或按壓15~20分鐘，搭配合谷穴配穴可以助大腸經進入胸腔氣機開通，氣機通暢可以連接脾胃之氣向上布達，以生津潤肺。

太溪穴：屬足少陰腎經原穴，秋分季節交替時，透過腎經原穴向上輸布氣血可以利用腎氣弦接脾胃之氣來養肺潤肺，取穴於足內側部，內踝後方，內踝尖與跟腱之間凹陷處。每日按壓15至20分鐘可以幫助疏通全身氣機。

三、秋分進補原則：

傳統上秋分時節須注意秋燥屬性影響肺氣宣發，然而地處海島型地域的台灣仍要注意脾胃機能及濕氣是否代謝順暢，氣血虛弱體質的人可以開開始補氣補血，然而在氣血剛開始收斂的秋分在補益氣血方面以「平補、涼補」為原則。

周大翔提醒，秋分後季節轉涼，夜間需準備薄外套及帽子避免吹風，白日需要利用曬太陽袪除秋分收斂之氣導致的抑鬱情緒，並且每日快走或慢跑，適度有氧運動除了有助於肺氣宣發，氣機通暢外，可以加強毛孔打開，袪除因秋分之氣斂藏導致汗孔不開而影響水液代謝能力，透過養生概念照護身體可以有效提升免疫力及強化體質而減少過敏症狀。

