流感疫苗10月開打「左流右新」安全嗎？ 醫師揭研究結果

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林提醒，流感疫苗需2周才有完整保護力，建議盡早接種。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林提醒，流感疫苗需2周才有完整保護力，建議盡早接種。圖／中醫大新竹附醫提供

流感來勢洶洶，公費疫苗自10月1日開打，流感與新冠疫苗均採分2階段接種，有民眾憂心同時施打是否會增加副作用？中醫大新竹附醫家醫科醫師王郁晴指出，根據研究副作用發生率相似，且免疫反應並無差異，顯示安全無虞。

中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林指出，今年度公費流感疫苗首波開打對象包括65歲以上長者、6個月以上至學齡前幼兒、孕婦、醫事與防疫人員、慢性病患者及高風險族群等，共11類；第2階段自11月1日起，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

胡松林提醒，流感疫苗需2周才有完整保護力，建議盡早接種；新冠與流感可同時施打「左流右新」，既安全又能一次獲得雙重保護。民眾須攜帶健保卡及相關證明文件，並可透過院方網路系統預約，接種診間為上午208診、下午207診，夜診與周六不提供施打。

中醫大新竹附醫家醫科醫師王郁晴指出，今年公費流感疫苗為三價配方，涵蓋H1N1、H3N2及B型Victoria株。施打後需約兩周產生完整保護力，而流感高峰期多落在12月底至隔年2至3月，呼籲民眾應在10月盡早完成接種。

同時，因應新冠疫情仍在，今年自10月1日起同步開打莫德納LP.8.1疫苗，公費接種對象調整為高風險族群，包括65歲以上長者、孕婦、6個月以上至6歲幼兒等9類，11月起則擴及50至64歲無高風險慢性病成人。

針對「同時施打新冠與流感疫苗是否會增加副作用？」王郁晴醫師引用以色列研究指出，同時施打兩種疫苗與僅打新冠疫苗相比，副作用發生率相似。約半數出現局部注射反應，四分之一出現頭痛、疲倦等全身症狀，且免疫反應並無差異，顯示安全無虞。

院方規畫每周一至周五上午與下午由王郁晴、施維怡兩位醫師提供一站式流感疫苗門診；周五下午則由王郁晴醫師同時施打COVID與流感疫苗。院方提醒，符合資格的民眾應及早透過網路預約並攜帶證件前往接種，掌握最佳防護時機。預約網址：https://www.cmu-hch.cmu.edu.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=2706

有民眾憂心同時施打是否會增加副作用？中醫大新竹附醫家醫科醫師王郁晴指出，根據研究副作用發生率相似，且免疫反應並無差異，顯示安全無虞。圖／中醫大新竹附醫提供
有民眾憂心同時施打是否會增加副作用？中醫大新竹附醫家醫科醫師王郁晴指出，根據研究副作用發生率相似，且免疫反應並無差異，顯示安全無虞。圖／中醫大新竹附醫提供
醫師 副作用 流感疫苗

