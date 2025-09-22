快訊

「壞膽固醇」塞住血管！ 醫點名：「四大高風險族群」要小心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
冠狀動脈粥狀硬化在早期幾乎沒有症狀，真正危險的是「不穩定的斑塊」破裂，可能瞬間誘發血栓，把血管完全堵死；示意圖。圖／123RF
冠狀動脈粥狀硬化在早期幾乎沒有症狀，真正危險的是「不穩定的斑塊」破裂，可能瞬間誘發血栓，把血管完全堵死；示意圖。圖／123RF

心血管疾病逐漸年輕化，與膽固醇息息相關！聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，在心臟疾病當中，冠狀動脈粥狀硬化是最常見且危險的一種，可怕之處在於早期沒有明顯症狀，一旦血管被斑塊或血栓堵住，就可能演變成急性心肌梗塞。

高膽固醇是心血管疾病的警訊，施奕仲指出，長時間膽固醇過高，會在動脈血管壁形成斑塊，使血管壁變厚、變硬，最後阻塞住。當血流過不去，增加了中風、心肌梗塞等風險。臨床上，冠狀動脈粥狀硬化在早期幾乎沒有症狀，少數患者會提早出現運動耐受度下降、胸悶或胸痛等症狀。

過重或肥胖會增加壞膽固醇（LDL）並降低好膽固醇（HDL），膽固醇過多還是屬於高血脂的異常現象不過，有些患者看起來都瘦瘦的，膽固醇卻超標。施奕仲分享一名個案，28歲的年輕患者，身形纖瘦，卻因為家族遺傳的高膽固醇問題，突發心肌梗塞，最後在緊急接受心導管手術成功救回一命。

施奕仲提醒，心血管疾病並非年長或肥胖者的專利。現代人久坐少動、外食偏油偏鹹，血壓、血糖、血脂逐步升高，形成「三高」。再加上熬夜滑手機、壓力過大、睡眠不足、自律神經長期失調，讓血管提早老化，加速冠狀動脈粥狀硬化找上門。

大量科學證據顯示，壞膽固醇會堆積在血管壁上，並造成動脈阻塞，少動、多吃、壓力大是主因，冠狀動脈粥狀硬化高風險族群還包括了年齡、生活型態不佳等因素，下列四大族群要小心。

年齡：男性45歲以上，女性55歲或停經後（雌激素保護作用消失）。

代謝症候群：腰圍過粗（內臟脂肪過多）、高血壓或高血壓前期、糖尿病或糖尿病前期、HDL偏低、三酸甘油脂過高。

高膽固醇血症：LDL過高或LDL品質不佳，或是有家族性高膽固醇血症，年輕也可能發病。

生活型態：久坐不動、長期壓力與失眠或抽菸。

血管的變化平常看不見，施奕仲建議，可透過檢查幫助高風險族群掌握血管狀況，例如運動心電圖，觀察心臟在高需求時是否出現供氧不足。或是利用冠狀動脈鈣化指數（CT），檢測血管斑塊的「鈣化」程度。非侵入檢查的心臟電腦斷層血管攝影（CTA），可評估血管斑塊、狹窄情況，早期發現心血管疾病。

冠狀動脈粥狀硬化的進程，有時短短1、2年就可能會惡化成心肌梗塞，施奕仲強調，心血管疾病的預防方法可從規律運動和均衡飲食下手。少油、少鹽、多喝水、戒菸、少熬夜；每天運動30分鐘、每周5天以上，幫助增強心臟功能，降低心臟疾病的風險。

