華信航空中午12時以後 台灣出發至離島航班全數取消

預防失智長者走失，有追蹤定位功能的個人衛星定位器被列為輔具之一，家屬可向政府申請購買補助。但有了個人衛星定位器並非萬無一失，仍要定時充電確保能在關鍵時刻派上用場，有失智長者外出買菜，在大雨中迷途，家屬趕緊循著長輩定位，及時找到人，雖然長輩已全身濕透，但沒有受傷失溫，是不幸中的大幸。

2025-09-22 09:00