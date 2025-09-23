行李遺失、班機延誤不擔心！華南「旅遊EASY卡」全家一次搞定

圖／華南產物保險 提供

出國旅遊，總希望一路順風，但突發的班機延誤、行李不見、甚至臨時生病，往往讓人措手不及。華南產險「旅遊EASY卡」，讓旅客能夠快速、便利又安心地完成旅遊保險投保，真正做到「EASY」出發。

華南「旅遊EASY卡」6大亮點一次看

1. 投保快速，最晚出發前1小時搞定

傳統旅遊保險常需要事前填一堆資料，忙到最後一刻還沒完成投保。華南「旅遊EASY卡」大幅簡化流程，持卡人只要在出發前1小時（週一至週五8:30~18:30專人服務時間內）來電，就能立即完成投保並生效。建議旅客最好在出發前一天完成，才能確保所有保障順利啟動。

2. 一張卡，全家一起保

「旅遊EASY卡」特別貼心的一點，是持卡人可以一次幫自己、配偶、子女及父母投保，不必重複填寫資料，全家人同享完整保障。至於兄弟姊妹雖無法直接列入，但也能各自申辦，讓每個家庭都能有屬於自己的安心旅遊方案。

3. 保障範圍全面，從醫療到旅遊不便全包

這張卡結合旅行平安險與旅行不便險，保障範圍相當完整。除了最基本的意外身故、失能、燒燙傷及醫療費用，還包含個人責任險、海外突發疾病、海外急難救助，以及旅途中最常見的班機延誤、行李延誤、行李損失、旅程取消或更改，甚至連食物中毒、劫機慰問金等都在範圍內，旅客無論國內外出遊，都能獲得周全保障。

4. 國內、國外都適用，連申根國也包辦

不論是全家出國旅遊，還是國內輕旅行，「旅遊EASY卡」都有對應方案。若是前往申根國家，還能提供符合規定的英文醫療保險憑證，省去繁複的文件準備。對於常跑歐洲的旅人來說，這點特別實用。

5. 加值服務，旅行更安心

除了基本保險，被保險人人還能享有SOS海外緊急救援服務，像是醫療轉送、遺體運送、親友探視或未成年子女返國等情境，都有完善支援。另有IC Care服務與期間限定專屬活動，讓整體旅行體驗不只是「有保障」，更添一份貼心。

6. 免費申辦，無期限使用

申辦「旅遊EASY卡」完全免費，且使用期限自動展延。即便暫時沒有要投保，也能先申請卡片，等到臨時出國時再使用，省去手忙腳亂的困擾。

不怕行李遺失、班機延誤 一張卡就能照顧全家

雖然「旅遊EASY卡」強調可在出發前1小時完成投保，但仍建議旅客及早申辦、提早投保，才能在遇到緊急狀況時更有保障。同時，消費者投保前應詳閱保單條款，理解承保範圍與除外責任，才能真正做到「安心出門，快樂回家」。

華南產險透過「旅遊EASY卡」，不僅簡化繁瑣流程，也拉近了保險與民眾的距離。對於習慣臨時決定出遊，或希望一張卡就能照顧全家的旅人來說，無疑是一個聰明又便利的新選擇。

