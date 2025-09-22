20歲男生罹白斑症 擔心遭同儕異樣眼光 戴帽遮掩兩年

20歲王姓學生，兩年前起發現左額膚色越來越淡，遍訪中西醫各大醫院求診，嘗試各類藥物與療程，卻始終無法改善，直到近日輾轉來到光田綜合醫院整形外科，經檢查後診斷為「白斑症」，醫師吳文宏表示，白斑症是一種因免疫系統異常，導致黑色素細胞受損或缺失的疾病，經過治療後，王姓學生也笑著分享「以前都需要戴帽子遮掩，現在終於可以放心走在陽光下。」

王姓學生說，兩年前額頭膚色越來越淡，起初他以為曬曬太陽可以改善，特地增加戶外活動，但白斑不但沒有改善，在夏天反而更加明顯，隨著時間推進，讓外貌姣好的他，逐漸感受到同儕投來的目光，自信心也大受影響，不得已只能戴帽子遮掩。

醫師吳文宏解釋，白斑症是一種因免疫系統異常，導致黑色素細胞受損或缺失的疾病，常見於雙頰、額頭、眼周、鼻部及四肢等部位，患者無法透過日常生活預防，若皮膚完全喪失黑色素，即使曝曬陽光也不會變黑，反而因周邊皮膚曬黑使白斑更加明顯；因此，針對王姓學生的狀況，採用「黑色素顯微移植」技術，將患者自身健康的黑色素細胞移植至白斑區域，經過9個月治療，他的額頭膚色已完全恢復，目前狀況穩定並持續追蹤中。

吳文宏並說，目前白斑症治療方式主要有三種，一是窄頻紫外線照光療法，若兩個月後未見明顯改善，建議評估其他療法，以免過度曝曬增加致癌風險。二是藥物治療，包括局部塗抹類固醇或免疫調節藥膏，但若兩個月後仍無效，需停用以減少副作用；三是黑色素顯微移植手術，適合對前兩者無效的患者，可望透過此術式恢復自然膚色。

若白斑區域完全缺乏黑色素，單純的窄頻紫外線照光療法難以產生顯著療效，因缺乏反應細胞，故白斑處皮膚幾乎沒有反應，若持續照射反而增加致癌風險；不過，在顯微黑色素移植術後配合照光，可進一步促進黑色素生長；若白斑保有部分黑色素，照光療法雖能減輕症狀，但由於黑色素濃度不足，仍可能再度復發。 醫師吳文宏解釋，白斑症常見於雙頰、額頭、眼周、鼻部及四肢等部位。圖／光田醫院提供

商品推薦