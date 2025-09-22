快訊

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

聽新聞
0:00 / 0:00

20歲男生罹白斑症 擔心遭同儕異樣眼光 戴帽遮掩兩年

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
王男左額膚色越來越淡，起初以為曬曬太陽可以改善，但白斑不但沒有改善，在夏天反而更加明顯。圖／光田醫院提供
王男左額膚色越來越淡，起初以為曬曬太陽可以改善，但白斑不但沒有改善，在夏天反而更加明顯。圖／光田醫院提供

20歲王姓學生，兩年前起發現左額膚色越來越淡，遍訪中西醫各大醫院求診，嘗試各類藥物與療程，卻始終無法改善，直到近日輾轉來到光田綜合醫院整形外科，經檢查後診斷為「白斑症」，醫師吳文宏表示，白斑症是一種因免疫系統異常，導致黑色素細胞受損或缺失的疾病，經過治療後，王姓學生也笑著分享「以前都需要戴帽子遮掩，現在終於可以放心走在陽光下。」

王姓學生說，兩年前額頭膚色越來越淡，起初他以為曬曬太陽可以改善，特地增加戶外活動，但白斑不但沒有改善，在夏天反而更加明顯，隨著時間推進，讓外貌姣好的他，逐漸感受到同儕投來的目光，自信心也大受影響，不得已只能戴帽子遮掩。

醫師吳文宏解釋，白斑症是一種因免疫系統異常，導致黑色素細胞受損或缺失的疾病，常見於雙頰、額頭、眼周、鼻部及四肢等部位，患者無法透過日常生活預防，若皮膚完全喪失黑色素，即使曝曬陽光也不會變黑，反而因周邊皮膚曬黑使白斑更加明顯；因此，針對王姓學生的狀況，採用「黑色素顯微移植」技術，將患者自身健康的黑色素細胞移植至白斑區域，經過9個月治療，他的額頭膚色已完全恢復，目前狀況穩定並持續追蹤中。

吳文宏並說，目前白斑症治療方式主要有三種，一是窄頻紫外線照光療法，若兩個月後未見明顯改善，建議評估其他療法，以免過度曝曬增加致癌風險。二是藥物治療，包括局部塗抹類固醇或免疫調節藥膏，但若兩個月後仍無效，需停用以減少副作用；三是黑色素顯微移植手術，適合對前兩者無效的患者，可望透過此術式恢復自然膚色。

若白斑區域完全缺乏黑色素，單純的窄頻紫外線照光療法難以產生顯著療效，因缺乏反應細胞，故白斑處皮膚幾乎沒有反應，若持續照射反而增加致癌風險；不過，在顯微黑色素移植術後配合照光，可進一步促進黑色素生長；若白斑保有部分黑色素，照光療法雖能減輕症狀，但由於黑色素濃度不足，仍可能再度復發。

醫師吳文宏解釋，白斑症常見於雙頰、額頭、眼周、鼻部及四肢等部位。圖／光田醫院提供
醫師吳文宏解釋，白斑症常見於雙頰、額頭、眼周、鼻部及四肢等部位。圖／光田醫院提供

黑色 色素 患者

延伸閱讀

國外玩家將《瑪利歐》奇諾比奧染黑 網友：這樣碧姬公主就有一群黑...

又有熱帶擾動恐發展 吳德榮揭成颱機率、對台影響

人美是非多！最強整容範本高允貞「畢業照被惡意修醜」原圖一曬出瘋狂打臉黑粉

小S 19歲愛女Elly「辣照曝光」　小麥肌＋蠻腰辣翻網友

相關新聞

華信航空中午12時以後 台灣出發至離島航班全數取消

受樺加沙颱風影響，華信航空今（22）日由台灣本島出發至離島航班中午12時以後全數取消。台東、花蓮航班 全日取消。

肚子悶痛要當心！熱門關鍵字曝光 醫師揭真相　

骨盆腔炎是什麼？肚悶痛該怎麼辦？熱門關鍵字揭曉女性面對身體警訊時常陷入「先忍再說」的困境。

20歲男生罹白斑症 擔心遭同儕異樣眼光 戴帽遮掩兩年

20歲王姓學生，兩年前起發現左額膚色越來越淡，遍訪中西醫各大醫院求診，嘗試各類藥物與療程，卻始終無法改善，直到近日輾轉來...

失眠不能勉強睡 醫教3方法改善：躺床20分鐘睡不著就該起身

導致失眠的原因多元且複雜，可能有心理壓力、慢性疼痛、甲狀腺功能亢進症、心臟衰竭、胃灼熱等因素引起。網紅醫師蒼藍鴿分享對抗失眠的3個方法，重點強調不要硬逼自己睡覺，如果真的睡不著，可以起身做放鬆的事情。

抗老化有解！哈佛研究揭「1甜食」可降心血管風險、防失智 醫：每天吃都好

隨著年齡增長，身體容易出現疲勞、痠痛等現象，可能是「發炎性老化」作祟。神經內科醫師鄭淳予在臉書指出，這是一種隨著年紀產生的慢性低度發炎，會加速大腦與全身老化，增加失智、心臟病、中風、糖尿病、癌症等風險。

失智長輩救命符 個人衛星定位器就怕沒電還怕被丟

預防失智長者走失，有追蹤定位功能的個人衛星定位器被列為輔具之一，家屬可向政府申請購買補助。但有了個人衛星定位器並非萬無一失，仍要定時充電確保能在關鍵時刻派上用場，有失智長者外出買菜，在大雨中迷途，家屬趕緊循著長輩定位，及時找到人，雖然長輩已全身濕透，但沒有受傷失溫，是不幸中的大幸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。