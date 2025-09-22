快訊

新聞幕後／卡雙城？陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

新北市紀錄片獎登上國際舞台 「新北日」感動波士頓觀眾

文／ 黃柏豪

「新北市紀錄片獎」今年與「波士頓台灣影展」深化合作，首度策劃「新北日」（New Taipei City Day）專場活動，讓國際觀眾透過紀錄片，看見台灣、看見新北。於台灣時間9月22日，在當地AMC電影院放映優選作品《七股光電啟示錄》與《當轟隆隆聲再響起時》，兩部作品不僅感動波士頓當地觀眾，也向國際觀眾展現台灣紀錄片的動人力量。

新北市政府新聞局謝麗蘭副局長（左4)、駐波士頓辦事處廖朝宏處長伉儷(右3、4)、莫爾登市Gary Christenson市長（中）共同與會參與2025波士頓台灣影展。 圖／新北市政府 提供
新北市政府新聞局謝麗蘭副局長（左4)、駐波士頓辦事處廖朝宏處長伉儷(右3、4)、莫爾登市Gary Christenson市長（中）共同與會參與2025波士頓台灣影展。 圖／新北市政府 提供

新北市新聞局副局長謝麗蘭率團赴美，與導演黃淑梅、林怡靚出席映後座談。謝麗蘭表示，新北市紀錄片獎已邁入第15年，累計扶植超過150部作品，陪伴無數導演從新北出發走向國際。「新北日」也象徵新北市持續深化與國際紀錄片影展交流的決心，未來持續推動跨國交流與合作，讓國際觀眾透過紀錄片，看見台灣、看見新北。

新北市政府新聞局副局長謝麗蘭感謝觀眾熱情參與New Taipei City Day放映。 圖／新北市政府 提供
新北市政府新聞局副局長謝麗蘭感謝觀眾熱情參與New Taipei City Day放映。 圖／新北市政府 提供

《七股光電啟示錄》由黃淑梅導演拍攝，探討能源政策下的生態變遷與地方衝擊，她感謝新北市紀錄片獎給予創作空間與資源，讓作品有機會跨海播映。林怡靚導演則以《當轟隆隆聲再響起時》，與共同導演林煥文重現1970年代台灣機車特技隊的風華，珍貴影像也藉由這次影展，得以與世界對話。

新北市推廣紀實影像，導演黃淑梅與林怡靚出席New Taipei City Day放映座談。 圖／新北市政府 提供
新北市推廣紀實影像，導演黃淑梅與林怡靚出席New Taipei City Day放映座談。 圖／新北市政府 提供

波士頓台灣影展今年以「Entanglement」為主題，於當地時間9月19日至25日期間安排了7個場次10部台灣電影放映，開幕式則選在波士頓美術館（MFA Boston）舉辦，新北日映後座談互動熱烈。除了實體放映外，也在9月26日至10月12日期間舉行線上放映，讓台灣影像故事被更多人看見。

新北市紀錄片獎積極拓展海外能見度，首邀導演赴美放映。 圖／新北市政府 提供
新北市紀錄片獎積極拓展海外能見度，首邀導演赴美放映。 圖／新北市政府 提供

新聞局表示，新北市紀錄片獎積極拓展國際視野，今年也首度於加拿大「溫哥華台灣電影節」展映7部優選作品。另外新聞局團隊也拜訪美國麻州影視辦公室（Massachusetts Film Office）、參訪哈佛大學電影資料館（Harvard Film Archive），觀摩當地協拍與場館運作，為新北未來影視推動取經，持續打造新北成為影像創作友善城市與國際合作基地。

新北市政府新聞局率隊拜會麻薩諸塞州電影辦公室，交換影視推廣經驗。 圖／新北市政府 提供
新北市政府新聞局率隊拜會麻薩諸塞州電影辦公室，交換影視推廣經驗。 圖／新北市政府 提供

更多活動資訊請上新北市紀錄片獎官網：https://www.doc.ntpc.gov.tw，或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

相關新聞

機捷A7站尖峰擠爆 桃捷：1直達車將改普通車「站站停」

桃園龜山人口成長快速，機捷A7體育大學站每日尖峰時段更是人滿為患。議員陳雅倫今質詢時直言，機捷運能不足問題迫切，須盡速提...

流感疫苗10月開打「左流右新」安全嗎？ 醫師揭研究結果

流感來勢洶洶，公費疫苗自10月1日開打，流感與新冠疫苗均採分2階段接種，有民眾憂心同時施打是否會增加副作用？中醫大新竹附...

北市抽檢家樂福蝦仁驗出抗生素 一沐日、李記紅茶冰大腸桿菌超標

北市衛生局今天公布中秋烤肉食品及第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，分別抽驗103件應景食品及119件散裝飲冰品，其中包含家...

偏一邊的頭在痛才是偏頭痛？四成痛在頭部中央、後腦勺 位置不斷變換

只有單側頭部的抽動性疼痛，才叫偏頭痛嗎？台灣頭痛學會理事長、光田醫院神經醫學部長楊鈞百指出，醫學上的「偏頭痛（migra...

「壞膽固醇」塞住血管！ 醫點名：「四大高風險族群」要小心

心血管疾病逐漸年輕化，與膽固醇息息相關！聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，在心臟疾病當中，冠狀動脈粥狀硬化是最常見且危險的...

衛福部擬禁「直美」亂象 手術須大外科資格 醫界肯定：安全第一

醫美糾紛頻傳，接連發生死亡事故，政府欲推動改革，衛福部長石崇良昨日表示，應該要終結「直美」亂象，擬修法醫美診所醫師一律要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。