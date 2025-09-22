快訊

肚子悶痛要當心！熱門關鍵字曝光 醫師揭真相　

示意圖／Freepik
你是否也曾經歷過這種情況：下腹總是隱隱作痛，分泌物顏色怪怪的，自我安慰「應該只是經痛」？婦產科醫師嚴絢上提醒，這些看似小毛病，其實可能是「骨盆腔炎」上身，若忽略治療，恐怕影響女性健康甚至生育能力。

肚子悶痛到底是經痛還是骨盆腔炎？網友討論亮出健康隱憂

網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，近一年（2024/09/19～2025/09/18）「女性肚子悶痛」的討論聲量高達67,299筆，熱門關鍵字集中在「經痛、骨盆腔炎、子宮內膜異位症、肌腺症、子宮肌瘤、止痛藥」等字眼。顯示大眾在討論下腹不適時，往往會連結到婦科疾病或止痛方式。

其中，「經痛」與「骨盆腔炎」是最突出的關鍵字，代表許多女性在網路上分享「到底是單純經痛，還是潛藏發炎疾病？」的困惑；而「子宮內膜異位症、肌腺症、子宮肌瘤」等字則反映，網友也意識到經痛背後可能藏有更嚴重的病因。

「止痛藥」同樣躍上關鍵字榜單，凸顯許多女性習慣用藥來壓住症狀。雖然能短暫緩解不適，但也引發不少疑慮：「長期吃真的沒問題嗎？」、「會不會只是治標不治本？」網友的焦慮，正反映女性在疼痛與健康之間的兩難。

骨盆腔炎是什麼？醫師形容像「器官感冒」

骨盆腔炎是一種女性常見的感染性疾病，當子宮、輸卵管等內生殖器官被細菌入侵時，就會出現發炎反應。嚴絢上形容，這就像器官「感冒」了，若拖延治療，可能導致慢性疼痛、子宮外孕，甚至不孕問題。

這些症狀別再忍！小心拖成大問題

嚴絢上指出，骨盆腔炎的症狀常被誤認為是經痛或腸胃不適，因此延誤就醫。幾個典型警訊包括：

下腹部長時間悶痛，甚至突然劇痛。

陰道分泌物增多、顏色偏黃綠或伴隨異味。

性交時疼痛或伴隨出血。

發燒、畏寒，全身明顯無力。

月經週期外出現異常出血。

「很多患者來看診時，已經忍了好幾個月，甚至用成藥自行壓下去，但細菌並沒有因此消失，反而讓病情更嚴重。」嚴絢上提醒，別再把這些警訊當成小毛病。

治療方式不複雜　但最怕「自行停藥」

對於骨盆腔炎的治療，醫師通常會開立抗生素療程。關鍵是要「完整服藥」，千萬不能因為症狀緩解就自行停藥，否則病菌殘留體內，容易引發復發或慢性感染。

預防從生活做起　醫師給4招自保

要避免骨盆腔炎反覆找上門，日常習慣才是第一道防線。嚴絢上提醒女性：

安全性行為：正確使用保險套能降低感染機率。

避免過度清潔：頻繁沖洗陰道反而破壞菌叢平衡。

增強免疫力：規律作息、均衡飲食、運動提升抵抗力。

有異狀要就醫：別自行買藥或拖延，交給醫師判斷最保險。

台灣女性常因害羞或「怕麻煩」而延誤就醫。嚴絢上強調，骨盆腔炎並非無法治療的疾病，最怕的是被忽視。下腹悶痛不是妳該忍的日常，而是身體給妳的提醒。

