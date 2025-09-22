抗老化有解！哈佛研究揭「1甜食」可降心血管風險、防失智 醫：每天吃都好
隨著年齡增長，身體容易出現疲勞、痠痛等現象，可能是「發炎性老化」作祟。神經內科醫師鄭淳予在臉書指出，這是一種隨著年紀產生的慢性低度發炎，會加速大腦與全身老化，增加失智、心臟病、中風、糖尿病、癌症等風險。
鄭淳予表示，來自可可豆的天然成分「可可黃烷醇」是一種類黃酮，具抗氧化、抗發炎與抗老化特性。2025年哈佛醫學院與布萊根婦女醫院發表於《Age and Ageing》的研究指出，每日補充500毫克可可黃烷醇，能讓體內發炎指標（hsCRP）每年下降8.4%，心血管疾病死亡風險也降低了27%。
可可黃烷醇對大腦同樣有益。研究發現，它能有效增加大腦血流，特別是與記憶與思考相關的區域。2020年英國研究也指出，攝取高含量可可黃烷醇的參與者，在認知任務中的反應速度快了11%，且準確率更高。
此外，可可黃烷醇還能促進新神經元生成，保護大腦免於老化損傷，有助維持認知功能、降低神經退化風險。
鄭淳予建議，日常可透過每日2～3小片黑巧克力（約20～40克，可可濃度70%以上），或12克未鹼化可可粉沖泡可可飲的方式攝取。不過，需注意咖啡因敏感問題，避免睡前食用，並選擇成分單純、低糖低脂的產品。
鄭淳予提醒，雖然可可黃烷醇具有健康益處，但不應將一般巧克力視為保健食品。市售巧克力多含高糖與高脂，攝取過量反而可能促進發炎、增加體重。均衡飲食、良好睡眠與規律運動仍是抗老的基礎。
