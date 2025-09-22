快訊

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

抗老化有解！哈佛研究揭「1甜食」可降心血管風險、防失智 醫：每天吃都好

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭淳予建議，日常可透過每日2～3小片黑巧克力（約20～40克，可可濃度70%以上），或12克未鹼化可可粉沖泡可可飲的方式攝取。 圖／ingimage
鄭淳予建議，日常可透過每日2～3小片黑巧克力（約20～40克，可可濃度70%以上），或12克未鹼化可可粉沖泡可可飲的方式攝取。 圖／ingimage

隨著年齡增長，身體容易出現疲勞、痠痛等現象，可能是「發炎性老化」作祟。神經內科醫師鄭淳予在臉書指出，這是一種隨著年紀產生的慢性低度發炎，會加速大腦與全身老化，增加失智、心臟病、中風、糖尿病、癌症等風險。

鄭淳予表示，來自可可豆的天然成分「可可黃烷醇」是一種類黃酮，具抗氧化、抗發炎與抗老化特性。2025年哈佛醫學院與布萊根婦女醫院發表於《Age and Ageing》的研究指出，每日補充500毫克可可黃烷醇，能讓體內發炎指標（hsCRP）每年下降8.4%，心血管疾病死亡風險也降低了27%。

可可黃烷醇對大腦同樣有益。研究發現，它能有效增加大腦血流，特別是與記憶與思考相關的區域。2020年英國研究也指出，攝取高含量可可黃烷醇的參與者，在認知任務中的反應速度快了11%，且準確率更高。

此外，可可黃烷醇還能促進新神經元生成，保護大腦免於老化損傷，有助維持認知功能、降低神經退化風險。

鄭淳予建議，日常可透過每日2～3小片黑巧克力（約20～40克，可可濃度70%以上），或12克未鹼化可可粉沖泡可可飲的方式攝取。不過，需注意咖啡因敏感問題，避免睡前食用，並選擇成分單純、低糖低脂的產品。

鄭淳予提醒，雖然可可黃烷醇具有健康益處，但不應將一般巧克力視為保健食品。市售巧克力多含高糖與高脂，攝取過量反而可能促進發炎、增加體重。均衡飲食、良好睡眠與規律運動仍是抗老的基礎。

失智 醫生 老化 巧克力 心血管疾病

延伸閱讀

是老化還是失智？ 中醫授「2穴位」促進大腦清除廢物

吃對油反而能降膽固醇！醫揭「血管最愛的油」，煮飯常用這種油會增心血管負擔

「健腦小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

想要一整天大腦清醒？起床第一件事：絕對不要看手機

相關新聞

華信航空中午12時以後 台灣出發至離島航班全數取消

受樺加沙颱風影響，華信航空今（22）日由台灣本島出發至離島航班中午12時以後全數取消。台東、花蓮航班 全日取消。

肚子悶痛要當心！熱門關鍵字曝光 醫師揭真相　

骨盆腔炎是什麼？肚悶痛該怎麼辦？熱門關鍵字揭曉女性面對身體警訊時常陷入「先忍再說」的困境。

20歲男生罹白斑症 擔心遭同儕異樣眼光 戴帽遮掩兩年

20歲王姓學生，兩年前起發現左額膚色越來越淡，遍訪中西醫各大醫院求診，嘗試各類藥物與療程，卻始終無法改善，直到近日輾轉來...

失眠不能勉強睡 醫教3方法改善：躺床20分鐘睡不著就該起身

導致失眠的原因多元且複雜，可能有心理壓力、慢性疼痛、甲狀腺功能亢進症、心臟衰竭、胃灼熱等因素引起。網紅醫師蒼藍鴿分享對抗失眠的3個方法，重點強調不要硬逼自己睡覺，如果真的睡不著，可以起身做放鬆的事情。

抗老化有解！哈佛研究揭「1甜食」可降心血管風險、防失智 醫：每天吃都好

隨著年齡增長，身體容易出現疲勞、痠痛等現象，可能是「發炎性老化」作祟。神經內科醫師鄭淳予在臉書指出，這是一種隨著年紀產生的慢性低度發炎，會加速大腦與全身老化，增加失智、心臟病、中風、糖尿病、癌症等風險。

失智長輩救命符 個人衛星定位器就怕沒電還怕被丟

預防失智長者走失，有追蹤定位功能的個人衛星定位器被列為輔具之一，家屬可向政府申請購買補助。但有了個人衛星定位器並非萬無一失，仍要定時充電確保能在關鍵時刻派上用場，有失智長者外出買菜，在大雨中迷途，家屬趕緊循著長輩定位，及時找到人，雖然長輩已全身濕透，但沒有受傷失溫，是不幸中的大幸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。