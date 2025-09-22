凌晨3時20分南投地震規模4.8 最大震度3級

聯合新聞網／ 綜合報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第125號顯著有感地震報告，今天凌晨3時20分，在南投縣政府東南東方31.5公里，位於南投縣信義鄉，發生芮氏規模4.8地震，地震深度28.1公里。

各地震度級：

雲林縣地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 3級

彰化縣地區最大震度 3級

嘉義縣地區最大震度 2級

嘉義市地區最大震度 2級

臺南市地區最大震度 2級

花蓮縣地區最大震度 2級

苗栗縣地區最大震度 2級

臺東縣地區最大震度 1級

高雄市地區最大震度 1級

宜蘭縣地區最大震度 1級

新竹縣地區最大震度 1級

澎湖縣地區最大震度 1級

地震 新竹 氣象署 花蓮縣政府

相關新聞

