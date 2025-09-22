凌晨3時20分南投地震規模4.8 最大震度3級
中央氣象署發布第125號顯著有感地震報告，今天凌晨3時20分，在南投縣政府東南東方31.5公里，位於南投縣信義鄉，發生芮氏規模4.8地震，地震深度28.1公里。
各地震度級：
雲林縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
宜蘭縣地區最大震度 1級
新竹縣地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級
