健康你我他／寫作激盪腦力 合唱練統合力

聯合報／ 文／陳金鳳（中市北屯）
參加每周一次社團合唱課，歡唱的同時也訓練眼到、心到、口到的統合能力，2、30年來已練就每次上台演唱至少10首歌曲，在不帶譜的規定下，都能背得如行雲流水般安然自在。圖／陳金鳳提供
參加每周一次社團合唱課，歡唱的同時也訓練眼到、心到、口到的統合能力，2、30年來已練就每次上台演唱至少10首歌曲，在不帶譜的規定下，都能背得如行雲流水般安然自在。圖／陳金鳳提供

邁入知命年後，白髮叢生，頭皮底下記憶力漸退，身體機能三不五時短路，歲月不留情地將「老態」烙印在身上不同部位，心慌之餘，只能督促自己積極抗老，延緩全身崩盤的到來。

人的老化從腳開始，因此我到公園健走練腳力、促進氣血循環，是我抗老最重要的一環。健走一小時，可順便賞花聞花香，聽鳥鳴蟬唱，是一天中心情最美好的時光。

先生是無肉不歡的人，家裡除了早餐簡單吃外，中、晚餐一定要有肉，補充蛋白質減緩肌肉流失，我們都已逾75歲（先生長我5歲），雙腳大小腿肌力尚屬結實飽滿，堪稱欣慰。

日常中，有時忙於家務，有時外出採買辦事，或在家蒔花自娛，更多時候是閱讀和書寫，興致一來敲鍵盤加入徵文投稿行列，激盪腦力活絡思維，當下時間飛快，是我持之以恆的健腦方式。

參加每周一次、兩小時的社團合唱課，各方同好齊聚一堂，歡唱的同時也訓練眼到、心到、口到的統合能力，大家沒有壓力唱得很開懷，2、30年來已練就每次上台演唱至少10首歌曲，在不帶譜的規定下，不論中外歌曲，國、台、日、英、原民歌詞，都能背得如行雲流水般安然自在。

年逾古稀，生活中一時的忘東落西難免，只要在舞台上兩小時「記憶力」的挑戰成功，就值得寬心。所以我仍會繼續走下去、寫下去、唱下去。

