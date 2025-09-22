聯合報文學大獎／阮慶岳寫小說 發揮記憶不好優勢

記憶力不好，對小說家來說是優勢還是缺點？阮慶岳、石曉楓、陳雨航、陳義芝、童偉格等五位作家、學者與出版人，昨在「聯合報文學大獎高峰對談」中談起記憶力對小說家的影響，妙語如珠。

小說家王文興的高中同班同學是建築師李祖原。阮慶岳透露，王文興喜歡建築，某次上節目邀請具建築師身分的他一起參加。主持人問王文興，你身為小說家最大的優勢是什麼？王回答，我的記憶力很好。主持人接著問阮慶岳，他卻回答，「我做為小說家的優勢就是記憶力不好」。因為記憶力不好，只能選擇性記憶，因為記憶總是殘缺片段而模糊，必須自己去填補與想像，「反而產生某種不錯的狀態」。

小說家童偉格表示，在外島當兵時閱讀阮慶岳的「東湖三部曲」，讀到第一部曲「林秀子一家」時，總感覺「小說的標題／書名和小說的內容是相反的」。看到書名時，以為應該是一部家族史，沒想到小說內容跟家族的概念完全不同，林秀子和她的丈夫、女兒，「與其說是家人、更像是偶然聚集的陌生人」，雖然共同生活，卻處於非常孤獨的狀態。阮慶岳小說中「家」和「親人」的概念，讓他想起杜思妥也夫斯基等舊俄小說。

這時出版「林秀子一家」的陳雨航自首，表示「林秀子一家」不是阮慶岳原來的書名，是他大筆一揮改了，「請原諒出版社面對嚴苛出版市場，需要比較親和的書名。」但他也忘了原始書名。阮慶岳立刻發揮「記憶力不好」的優勢：「我完全忘記這件事，我一直以為『林秀子一家』就是我取的名字。」

石曉楓指出，讀阮慶岳會看到許多七等生的影子，兩人最大的共通點是「孤獨靈魂的共感」。阮慶岳則說，七等生非常在意別人是否能在他的作品中看到信仰與神學，這點影響了他對小說的看法，認為「信仰」應該是小說的主題之一。

石曉楓也提到，阮慶岳小說中的女性特別迷人，但不是將女性和土地連結這種傳統寫法。阮慶岳透露，從小孤僻不大說話，但鄰居有許多充滿魅力的本省母親；他熱愛這些本省媽媽，筆下女性形象因此總是飽滿而迷人。很多人誤以為阮慶岳母親是本省人，阮媽媽其實是外省人。

商品推薦