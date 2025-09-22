快訊

失眠族患共眠煞 沒打呼易忽略

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
60歲以上女性超過5成有共眠煞情況，睡不好、易焦慮、影響白天生活。圖╱AI生成
60歲以上女性超過5成有共眠煞情況，睡不好、易焦慮、影響白天生活。圖╱AI生成

一名40多歲女性，長期失眠導致白天精神不濟、記憶力下降，影響工作效率。因為入睡時沒有明顯打呼，被診斷為壓力性的「單純失眠」，不斷更換安眠藥。後來接受居家睡眠檢測，發現夜間反覆發生呼吸暫停與血氧下降，屬於典型的失眠合併睡眠呼吸中止症（OSA），稱為「共眠煞」（COMISA）。

亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠表示，打呼是睡眠呼吸中止症最常見的症狀之一，但有些人不打呼或鼾聲不大，尤其是女性患者無明顯症狀，難以被正確診斷。失眠合併睡眠呼吸中止症的共眠煞患者，女性較多，因為荷爾蒙變化會干擾睡眠品質，包括失眠或過早醒來。

台灣睡眠醫學學會調查，全台至少有200萬人有慢性失眠困擾，每5人就有1人深受失眠之苦。很多人以為可能只是壓力大睡不好，但有相當比例的失眠患者，背後真正的元凶是睡眠呼吸中止症。另外，有高達約30至50%的失眠族群患有共眠煞，因為沒有明顯打呼聲，容易被忽略，導致延誤治療。

衛福部統計，60歲以上女性超過5成有共眠煞情況，睡不好、易焦慮、影響白天生活。隨著年齡的增長，患上失眠的風險也增加，失眠與精神狀態密切相關，更與其他疾病有著複雜的關係。洪偉誠提醒，睡不好的共眠煞患者，罹患慢性病、心血管疾病、失智、腦部退化的風險都高於一般人。

關於失眠的治療與改善，洪偉誠指出，可以先從調整作息、進行放鬆練習、營造舒適睡眠環境等非藥物治療方法著手。如有輾轉難眠、頻繁醒來、睡醒後仍十分疲倦以及白天注意力不集中等現象，即使沒有打呼，也要立即至耳鼻喉科或胸腔科就診檢查。

相較單純睡眠呼吸中止症，共眠煞患者因苦於失眠，部分患者初期可能會排斥配戴正壓呼吸器，洪偉誠建議，如果真的需要用呼吸器也不要排斥，可依照個人習慣和睡姿挑選正壓呼吸器機種和面罩，同時建立規律的睡眠模式，提升睡眠和生活品質。

