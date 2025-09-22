健康名人堂／理解醫療運作 加強病人教育

施壽全 現代醫學強調「以病人為中心」，但如此並非「病人說了算」，醫病仍須合作對抗疾病。為使疾病處理順利，身分常在民眾與病人間轉換的民眾，對醫療運作，也須有一定程度理解，這些理解，不僅限於疾病衛教，所以應稱為「教育」。就現況論，教育實有待加強。但談教育千頭萬緒，僅能說明幾項較常見的問題。

首先是醫療資源的使用。疾病可分預防（保健）與治療兩階段，主管官署分別為「國民健康署」與「全民健康保險署」。前者由政府編列預算，後者財務則源於保費。納保率幾近滿分的健保，民眾都是被保險人。既然交了保費，就有權就醫，但也常衍生一些誤解。

健保檢驗 不能便宜行事

健保原則是針對疾病，施予必要診治，但常遇到一些病人，因某個病需要抽血檢驗時，也要求「順便」驗其他項目。我個人遇過不少這種情況，總是不厭其煩解釋，這不是「健保」負責的，請他循「保健」管道。雖然「順便」費用不高，但若都便宜行事，積少成多，也會衝擊健保財務。

近年來健檢相當流行「鎮靜胃腸鏡術」。若是自費就沒問題，但常有病人要求：既然「麻醉」了，能否二者「順便」一起檢查？如前所述，有適應症才能動用健保資源。病人當然可能胃與大腸同時有事，但症狀再多都可能只是機能障礙，缺少最基本的解血便或糞便潛血反應陽性，就不該使用健保進行大腸鏡檢查巷。

再者是保健品問題。如今知識爆炸，保養影片與訊息到處充斥，那些可信？那些存疑？的確讓人傷腦筋。但訊息雖多到無法一一評論，仍有些原則可以掌握。

保健品 常踩踏治療紅線

一般來說，可上市的保健品，原則上都安全無虞，問題是效用如何？常見有爭議處是，保健品應僅限於預防，卻常踩踏治療紅線。例如膽固醇過高，臨床已有確效藥物，但保健品卻也號稱有用。保健品或許也含能降膽固醇成分，但其有效成分結構並不清楚，價格卻比藥品貴很多。

特定病毒性肝炎有藥可治，但並無保健品能防肝受脂肪或酒精傷害，此原則對腎臟亦同。肝腎具解毒與過濾功能，少吃不明物質減輕負擔就是保護它們。胸口緊悶、關節痠痛，視力模糊，器官可能已現病態，應找醫師處理。聽信廣告，花錢或許有人不在乎，但延誤病情而致健康受損，就有錢也買不回了。

最後是文化問題。醫事職系雖多，但主要還是醫師與護理師直接面對病人。醫師雖是龍頭，但少了護理師，就無人執行醫囑，醫療體系也無法運作。前段時間，許多醫院都調薪希望改善護理缺人問題，但效果似乎不明顯。事實上，許多年輕人在乎的，並非只是薪資。長久以來，社會對護理人員不夠尊重才是癥結。病家若有誤解，多數對醫師還算客氣，卻直接把情緒發洩到護理人員身上的情形，不算少見。

醫院經常舉辦訓練，強化醫療人員的溝通與心理防禦機制，但人與人就是「一個互相」，不能只要求護理人員拿出愛心與耐性，民眾也需尊重與體諒護理人員。若此種認知未能形成普遍的風氣，醫療崩壞恐難有更好的解方。

（作者施壽全為安寧照顧基金會董事長、馬偕紀念醫院前院長）

