健康主題館／急救包也有中藥版

居家急救包也有中藥版？不少人習慣在家中備有簡易的感冒藥、腸胃藥等，以備不時之需，但除了西藥外，中醫師朱益智指出，民眾也可準備「中醫急救包」，可即時緩解初期感冒、輕微扭傷等輕微症狀，避免惡化。

朱益智說，中藥相對部分西藥，藥性較溫和且副作用小，適合居家使用；家中備妥的中藥，也可供保養或慢性病、體質調理。

如何準備中醫急救包？朱益智建議，可針對外傷類、感冒類、腸胃不適類、皮膚外用類等類別進行準備。

外傷類

● 三七粉：為跌打損傷知名藥材，具有活血化淤、消腫止痛等作用。若有需要時，建議空腹使用，每天可服用3至9克。

● 中藥貼布：可處理扭傷、挫傷情況，建議使用涼感貼布，化瘀消炎。若為疲勞產生的痠痛，建議以熱感貼布為主，可促進血液循環，具有活血、通絡、止痛作用。

感冒類

● 銀翹散：具有清熱解毒作用，適合喉嚨痛、口乾、發燒初期及類流感症狀使用。

● 藿香正氣散：有助應對腸胃型感冒及中暑。

● 荊防敗毒散：可用於寒性感冒，如發冷、鼻塞聲重或身體痠痛等症狀。

● 金銀花：可清熱解毒、消炎抗菌，也可以改善皮膚痘疹等問題。

● 中藥薄荷：適合頭痛、鼻塞初期使用。

腸胃不適類

● 胃苓湯：如有腹瀉、反胃、小便不順暢等問題，建議可以服用。

● 保和丸：如消化慢、腹脹不適等症狀，建議可以服用。

● 半夏瀉心湯：可用於胃食道逆流，吃過多冰品導致的胃腸脹氣。

● 陳皮、烏梅：可用於改善脹氣、食欲不振，以及生津止渴、幫助止瀉。

皮膚外用類

● 紫雲膏：可用於蚊蟲咬傷、乾裂修復、輕微燙傷等。

● 三黃散：可助改善燙傷引起的水泡，應敷在患部，並以紗布覆蓋。

● 七日黃：具有抗發炎作用，可以用於較輕微的刀傷、破皮情況。

● 艾草溫灸貼：可緩解經痛，建議貼在肚臍下方小腹處，每次貼6到8小時，間隔8小時再貼下一循環。

諮詢中醫師 可幫助評估

朱益智指出，前述中藥多數都有科學中藥劑型，可濃縮成顆粒方便攜帶，孕婦、兒童，或個人體質特殊、慢性病、特殊疾病史者，建議諮詢國家考試合格中醫師，確認身體狀況再使用，若要帶至國外使用，也可告知中醫師旅遊地點，幫助評估。值得注意的是，中醫急救包的藥品使用後，如症狀未緩解，建議應盡速就醫。

