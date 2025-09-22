快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／急救包也有中藥版

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
中醫師指出，民眾居家可準備「中醫急救包」，可即時緩解初期感冒、輕微扭傷等症狀，避免惡化。圖／聯合報系資料照片
中醫師指出，民眾居家可準備「中醫急救包」，可即時緩解初期感冒、輕微扭傷等症狀，避免惡化。圖／聯合報系資料照片

居家急救包也有中藥版？不少人習慣在家中備有簡易的感冒藥、腸胃藥等，以備不時之需，但除了西藥外，中醫師朱益智指出，民眾也可準備「中醫急救包」，可即時緩解初期感冒、輕微扭傷等輕微症狀，避免惡化。

朱益智說，中藥相對部分西藥，藥性較溫和且副作用小，適合居家使用；家中備妥的中藥，也可供保養或慢性病、體質調理。

如何準備中醫急救包？朱益智建議，可針對外傷類、感冒類、腸胃不適類、皮膚外用類等類別進行準備。

外傷類

● 三七粉：為跌打損傷知名藥材，具有活血化淤、消腫止痛等作用。若有需要時，建議空腹使用，每天可服用3至9克。

● 中藥貼布：可處理扭傷、挫傷情況，建議使用涼感貼布，化瘀消炎。若為疲勞產生的痠痛，建議以熱感貼布為主，可促進血液循環，具有活血、通絡、止痛作用。

感冒類

● 銀翹散：具有清熱解毒作用，適合喉嚨痛、口乾、發燒初期及類流感症狀使用。

● 藿香正氣散：有助應對腸胃型感冒及中暑。

● 荊防敗毒散：可用於寒性感冒，如發冷、鼻塞聲重或身體痠痛等症狀。

● 金銀花：可清熱解毒、消炎抗菌，也可以改善皮膚痘疹等問題。

● 中藥薄荷：適合頭痛、鼻塞初期使用。

腸胃不適類

● 胃苓湯：如有腹瀉、反胃、小便不順暢等問題，建議可以服用。

● 保和丸：如消化慢、腹脹不適等症狀，建議可以服用。

● 半夏瀉心湯：可用於胃食道逆流，吃過多冰品導致的胃腸脹氣。

● 陳皮、烏梅：可用於改善脹氣、食欲不振，以及生津止渴、幫助止瀉。

皮膚外用類

● 紫雲膏：可用於蚊蟲咬傷、乾裂修復、輕微燙傷等。

● 三黃散：可助改善燙傷引起的水泡，應敷在患部，並以紗布覆蓋。

● 七日黃：具有抗發炎作用，可以用於較輕微的刀傷、破皮情況。

● 艾草溫灸貼：可緩解經痛，建議貼在肚臍下方小腹處，每次貼6到8小時，間隔8小時再貼下一循環。

諮詢中醫師 可幫助評估

朱益智指出，前述中藥多數都有科學中藥劑型，可濃縮成顆粒方便攜帶，孕婦、兒童，或個人體質特殊、慢性病、特殊疾病史者，建議諮詢國家考試合格中醫師，確認身體狀況再使用，若要帶至國外使用，也可告知中醫師旅遊地點，幫助評估。值得注意的是，中醫急救包的藥品使用後，如症狀未緩解，建議應盡速就醫。

中藥 中醫 感冒 副作用

延伸閱讀

是老化還是失智？ 中醫授「2穴位」促進大腦清除廢物

徐超斌鼻咽癌逝！「無聲的癌症」常被誤認感冒，早期常見6徵兆揪癌蹤

急救包也有中藥版 中醫師建議居家常備 輕微感冒、腸胃不適可應急

盛唐中醫鉛中毒案…國民黨台中黨部前主委妻昨病逝 衛福部發聲

相關新聞

健康主題館／急救包也有中藥版

居家急救包也有中藥版？不少人習慣在家中備有簡易的感冒藥、腸胃藥等，以備不時之需，但除了西藥外，中醫師朱益智指出，民眾也可...

回響／綠建築防「窗殺」 將納鳥類友善設計

今年三月本報報導，國內綠建築原強調生態、節能與減廢，卻反成鳥類誤判的「窗殺」陷阱。立委張雅琳六月召集專家會議，要求綠建築...

勞部擬砸8千萬設海外攬才中心

勞動部明年將砸八千四百多萬，新成立「跨國勞動力延攬中心」，擴大引進外國中階技術人力。據悉，勞動部擬優先於菲律賓設置攬才據...

醫美奪命！ 石崇良：手術須大外科資格

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良昨表示，將修正特管辦法，年輕醫師畢業後需完成一般醫學訓練（ＰＧＹ）二年，不能直接投入醫美醫療...

民代建議運動中心延長營業？ 北市：滾動評估

台北市南港成德國小日前因民眾租借羽球場地，夜宿排隊引發熱議，凸顯運動場地不足。北市南港運動中心昨重新開幕，民代建議運動中...

失眠族患共眠煞 沒打呼易忽略

一名40多歲女性，長期失眠導致白天精神不濟、記憶力下降，影響工作效率。因為入睡時沒有明顯打呼，被診斷為壓力性的「單純失眠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。