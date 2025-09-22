醫美奪命！ 石崇良：手術須大外科資格
醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良昨表示，將修正特管辦法，年輕醫師畢業後需完成一般醫學訓練（ＰＧＹ）二年，不能直接投入醫美醫療。再者，所有「手術型」醫美療程，執刀醫師須具備大外科專科醫師資格與證書，此宣示也為醫美界投入震撼彈。
台北市一名中年男子接受陰莖增大術時不幸死亡，引發爭議，石崇良昨參加醫改會廿五周年活動時表示，將依醫學美容不同風險採取分級管理，提出未來修法四大方向，新制預計十月完成修正，最快今年年底上路。
首先為「依醫美風險分級，規定醫師執業資格」，即使只是低風險的醫學美容療程（針劑注射、雷射光電），執行醫師也需完成畢業後一般醫學訓練（ＰＧＹ）二年，不能一畢業即投入醫美行為。
至於手術類醫美療程，根據現行制度，除最高風險手術外，其他手術並未限制執刀醫師資格，導致任何科別醫師都可做醫美手術。未來將規定所有「手術型」醫美療程，執刀醫師須具備大外科專科醫師資格與證書。
針對大量抽脂、大面積拉皮等高風險醫美療程，石崇良表示，將修訂特管辦法，要求執行業務的醫美醫師，除了上述規定的醫師資格，還需完成特定的專科醫師訓練才能夠執行。新制上路後，凡是不符合新制資格的醫師，其所屬醫美診所必須強制通過醫策會「醫學美容品質認證評鑑」，通過後，方可繼續執行醫美業務。
第二、「發生重大事故，啟動調查與監督」，若醫美診所發生重大醫療事故，衛生局依醫療法第二十六條啟動調查，要求限期完成改善事項；該診所須強制接受為期四年的醫策會「醫學美容品質認證評鑑」。
第三、「公開不良紀錄，防杜規避查詢」，若醫美事故經查違反醫療法，並遭處停業或廢止營業執照達三個月以上，或五年內累計三個月以上者，將在公開平台揭露診所、醫師姓名等資訊。
第四、「醫美事故費用不再由健保全額負擔」，目前醫美事故後所衍生的醫療費用由健保全數負擔，顯然不公。將啟動代位求償，避免健保資源被濫用。
