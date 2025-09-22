回響／綠建築防「窗殺」 將納鳥類友善設計

今年三月本報報導，國內綠建築原強調生態、節能與減廢，卻反成鳥類誤判的「窗殺」陷阱。立委張雅琳六月召集專家會議，要求綠建築更應納入防制措施，內政部建築研究所已著手研擬，將「鳥類友善設計」納入綠建築評估指標，草案預計今年底完成，明年正式公布實施。

台灣猛禽研究會指出，南韓每年約八百萬隻野鳥死於窗殺，台灣環境類似南韓，學界推估台灣死亡數也在八百萬左右。「野鳥撞玻璃回報」版主謝季恆調查，到去年，全台已累計回報超過五千起案例，分布全台各地，顯示窗殺已是廣泛的生態隱憂。

內政部建築研究所表示，呼應環境需求，決定增列「鳥類友善設計」指標，並整合專家建議，包括檢討開窗面積、採用點陣玻璃、設置間距廿公分以下的外遮陽或格柵等；現有「生物多樣性」指標已涵蓋部分鳥類保護，如生態綠網、棲地營造、避免高反射玻璃與強光照明等，未來將以更具體指引降低鳥類誤撞風險。

成功大學建築學系特聘教授林子平指出，雖然綠建築標章屬自願申請，但公共工程總經費逾五千萬元皆須申請，等同「半強制」。一旦將窗殺防治納入標準，影響層面擴散，尤其在生態敏感區，業主更能要求落實設計，「這是一個正向改變，由公有建築帶頭，民間與企業也會逐步跟進」。

