勞部擬砸8千萬設海外攬才中心

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部為增加勞動力，明年將砸八千多萬元，成立「跨國勞動力延攬中心」，擴大引進外國中階技術人力。圖為基隆八斗子漁港外籍漁工。記者侯永全／攝影
勞動部為增加勞動力，明年將砸八千多萬元，成立「跨國勞動力延攬中心」，擴大引進外國中階技術人力。圖為基隆八斗子漁港外籍漁工。記者侯永全／攝影

勞動部明年將砸八千四百多萬，新成立「跨國勞動力延攬中心」，擴大引進外國中階技術人力。據悉，勞動部擬優先於菲律賓設置攬才據點，召募海外技術人才、專業技能對接與認證，並透過國對國直聘模式引進。不過，勞團批評，現行的資深移工留用都做不好了，還想從海外攬才，勞動部無疑是自打臉。

明年起，勞動部預計擴大延攬外國技術人力，增加移工新來源，並籌設海外據點推動海外召檢訓，加強跨國人力仲介管理、便捷引進聘雇作業。

全國產業總工會理事長戴國榮說，必須限定已開放的既有行業，若要進一步放寬至缺工行業，就要對準碼頭工人等勞動條件差、勞力密集的行業，全產總反對開放多數國人從事的服務業，如一直宣稱缺工的旅宿業。

勞動部長洪申翰受訪提及，未來的跨國勞動力政策，必須更看重特定技能的中階人力，過去外界普遍認為移工造成低薪，現在要讓移工成為本國勞工加薪的因素。他也強調，政府應在跨國勞動力政策上，承擔更多的角色跟功能。

不過，戴國榮對延攬中心的技能對接、認證功能有疑慮。他認為，與來源國的合作架構要清楚，若沒有建立好溝通平台，台灣未必走得出去。台灣國際勞工協會TIWA成員吳靜如批評，勞動部連國內的中階勞動條件都處理不好，還想從海外攬才，「自己打自己臉」，難道在台資深移工就不是人才？但她也說，假設延攬中心推動的是藍領移工直聘，確保移工不被仲介剝削，TIWA樂見其成。

移工 勞動部 菲律賓 外籍漁工

