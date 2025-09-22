快訊

民代建議運動中心延長營業？ 北市：滾動評估

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市南港運動中心歷經半年整修，健身房、重訓器材及運動地墊全部更新，提供民眾更佳的服務體驗。記者林俊良／攝影
台北市南港成德國小日前因民眾租借羽球場地，夜宿排隊引發熱議，凸顯運動場地不足。北市南港運動中心昨重新開幕，民代建議運動中心可調整拉長營業時間，體育局允諾會視市場機制滾動評估。

全民運動推廣協會理事長康家瑋表示，萬華青年公園高爾夫球場改為24小時營運後，凌晨仍有不少人使用，顯示夜間運動人口有一定規模，市府可配合國人不同生活習慣與作息，讓想運動者能盡情運動。

北市有12處運動中心，南港運動中心3月閉館整修，歷經半年重新營運，導入全台唯一數位AI智能服務櫃檯，讓民眾減少排隊，也節省場館人力。立委李彥秀昨出席開幕，她說，整修完成後，有更多運動場地可供市民使用，也希望延長營運，顧及較晚下班的上班族需求。

運動產業科長張智瑋表示，現代人運動習慣改變，不少人習慣夜間或深夜運動，北市很多民營健身房或場館出現半夜營業時段，運動中心目前營業時間是清晨6時至晚間10時，未來會考量市場機制，滾動討論。

副市長林奕華預告，未來將在南港再打造一座特色運動館。體育局說，萬華、中山運動中心預計年底至明年陸續閉館整修優化。

