快訊

于朦朧墜樓事件 陸公安發「警情通報」：對相關網路謠言依法立案查處

影／台南中西區住宅2樓全面燃燒 5人受困陽台被救出、發現1焦屍

台南中西區5層樓住宅2樓全面燃燒！傳6人受困 消防急救援

我承諾對美採購百億美元的農產品 農業部：政府未出資採購

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
農業部長陳駿季。聯合報系資料照／記者葉冠妤攝影
農業部長陳駿季。聯合報系資料照／記者葉冠妤攝影

農業部陳駿季擔任的我國農訪團於17日在美國國會山莊簽署採購意向書，規劃於2026年至2029年採購總價超過100億美元之美國黃豆、玉米、小麥及牛肉。此舉引發立委及外界關注。農業部21日表示，農訪團是由國內相關公協會與業者組成，政府並未出資採購。

農業部再次重申，赴美農訪團係由外交部籌組，每兩年辦理一次，自1998年起迄今已經是第15屆，為行之有年的活動。且農訪團是由國內相關公協會與業者組成，相關採購金額規模，也都是國內業者視未來4年的實際需求所提出，據以與美國業者簽署採購意向書，政府並未出資採購。

農業部說明，這次公協會與業者赴美採購標的為黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等四項產品，並無其他品項。這些都是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的產品，2024年進口量占國內消費量的比例分別為：黃豆 99.8%（其中自美國進口的占比為37%）、飼料玉米 97.5%（自美進口占比為36%）、小麥 106.6%（進口小麥有部分加工後再出口，因此進口量高於國內消費量，自美進口占比為79%）、牛肉95.4%（自美進口占比為41%）。

農業部強調，這次農訪團公協會及業者與美國農產品相關協會簽署採購意向書，象徵我國與美方將進一步深化經貿及糧食安全夥伴關係。依照國際經貿慣例，相關意向書簽署後，未來實際採購的產品進口，仍須符合我國相關規定，不會有立委所說的食安議題。

針對部分立委要求公布採購意向書，農業部表示，尊重農訪團公協會與業者的意願；由於農訪團尚在美國訪問，農業部將待公協會與業者返國後進一步聯繫瞭解。

美國 農業部 陳駿季

延伸閱讀

農訪團簽約100億美金擴大採購 農業部：政府並未出資

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

關稅籌碼？台灣承諾4年買百億美農產品 金額增25%

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

相關新聞

少子化警報！陳時中再拋臨托與三合一托育場所政策 盼生育率止跌回升

少子女化已成國安問題，行政院政務委員陳時中日前提出「好孕三方案」以提升生育率，他今天進一步表示，下一步將擬定12歲以下「...

醫師公會全聯會新任理事長由「他」當選 賴清德總統影響力再深化

國內醫、藥界兩大公會全聯會，醫師公會全聯會及藥師公會全聯會分別於本月進行理監事改選，其中理事長選舉備受關注。如今醫師全聯...

醫美亂象頻傳…「直美」現象將走入歷史 衛福部宣示嚴管年底上路

醫美糾紛頻傳，更有受術者死亡，衛福部宣示已到了需加強管裡的地步。衛福部長石崇良今表示，將修正特管辦法，依醫學美容不同風險...

是老化還是失智？ 中醫授「2穴位」促進大腦清除廢物

最新統計資料，台灣65歲以上人口的失智率約7.99%，失智症患者約37萬人；未來20年，平均每半小時增加1位失智者。中醫...

洗頭該「站著洗」還是「倒著沖」？ 醫師曝正確解法

日常小動作竟掀起鄉民大論戰！一名網友在Threads上發問：「洗頭時是站著沖還是彎腰倒著沖比較方便？」短短幾句話就引來66萬人瀏覽，留言區瞬間分成兩派熱議。

沒吃飯還是瘦不下來？營養師曝「10地雷」: 減肥不只靠少吃

已經不敢吃東西了，體重還是一直飆？營養師高敏敏在臉書提醒，其實有「10個隱形肥胖陷阱」，不小心掉進去可能會莫名其妙變胖！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。