我承諾對美採購百億美元的農產品 農業部：政府未出資採購

由農業部長陳駿季擔任的我國農訪團於17日在美國國會山莊簽署採購意向書，規劃於2026年至2029年採購總價超過100億美元之美國黃豆、玉米、小麥及牛肉。此舉引發立委及外界關注。農業部21日表示，農訪團是由國內相關公協會與業者組成，政府並未出資採購。

農業部再次重申，赴美農訪團係由外交部籌組，每兩年辦理一次，自1998年起迄今已經是第15屆，為行之有年的活動。且農訪團是由國內相關公協會與業者組成，相關採購金額規模，也都是國內業者視未來4年的實際需求所提出，據以與美國業者簽署採購意向書，政府並未出資採購。

農業部說明，這次公協會與業者赴美採購標的為黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等四項產品，並無其他品項。這些都是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的產品，2024年進口量占國內消費量的比例分別為：黃豆 99.8%（其中自美國進口的占比為37%）、飼料玉米 97.5%（自美進口占比為36%）、小麥 106.6%（進口小麥有部分加工後再出口，因此進口量高於國內消費量，自美進口占比為79%）、牛肉95.4%（自美進口占比為41%）。

農業部強調，這次農訪團公協會及業者與美國農產品相關協會簽署採購意向書，象徵我國與美方將進一步深化經貿及糧食安全夥伴關係。依照國際經貿慣例，相關意向書簽署後，未來實際採購的產品進口，仍須符合我國相關規定，不會有立委所說的食安議題。

針對部分立委要求公布採購意向書，農業部表示，尊重農訪團公協會與業者的意願；由於農訪團尚在美國訪問，農業部將待公協會與業者返國後進一步聯繫瞭解。

