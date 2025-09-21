少子化警報！陳時中再拋臨托與三合一托育場所政策 盼生育率止跌回升

少子女化已成國安問題，行政院政務委員陳時中日前提出「好孕三方案」以提升生育率，他今天進一步表示，下一步將擬定12歲以下「臨時托育」服務，並研擬設置整合托嬰中心、幼兒園與小學於一體的「三合一」托育場所，目的是希望「生育率止跌，因為真的掉的很厲害」，同時減輕家長育兒壓力，讓生育率回升。

根據統計，台灣2015年有21.3萬名新生兒，此後一路下跌，到去年僅剩13.4萬人，今年仍呈現跌勢。陳時中今天出席台灣醫療改革基金會25周年感恩茶會，會後接受媒體訪問表示，為提升生育率，將從生孕、托育、居住、生育友善職場四大方面著手，首先生孕方面，行政院會日前通過好孕3方案，包括生一胎補助10萬元、不孕症治療加碼補助，及醫療性生育保存補助等。

托育方面，陳時中表示，家長若臨時有事時，需要有一個可以安心托育孩子的地方，預計將整合教育部與衛福部的相關平台，考量12歲以下的孩子不能單獨在家，因此臨托對象將以0到12歲為主，減輕父母的育兒壓力。

至於，居住方面，近期公布的婚育宅及租金補貼等，如社會住宅可以住到12年、修改租賃條例等，目標是希望可以讓年輕夫妻穩居；下一步就是「托育」政策優化，政府將積極籌備「臨時托育」服務，這對雙薪家庭來說非常重要。

此外，政府也將推動「三合一」托育場所。陳時中解釋，希望能在同一個場域內，將托嬰中心、幼兒園與小學整合於一體，如在小學裡設置托嬰與幼兒園設施，讓家中有2到3個孩子的家長，不必為了接送孩子奔波於不同地點。未來將優先從托育資源缺乏的地區著手，逐步完善0到12歲一體化的托育服務。

商品推薦