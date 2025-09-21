快訊

于朦朧墜樓事件 陸公安發「警情通報」：對相關網路謠言依法立案查處

影／台南中西區住宅2樓全面燃燒 5人受困陽台被救出、發現1焦屍

台南中西區5層樓住宅2樓全面燃燒！傳6人受困 消防急救援

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化警報！陳時中再拋臨托與三合一托育場所政策 盼生育率止跌回升

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
行政院政務委員陳時中參與台灣醫療改革基金會25周年感恩茶會，隨後面對少子化指出，下一步將擬定12歲以下「臨時托育」服務，並研擬設置整合托嬰中心、幼兒園與小學於一體的「三合一」托育場所，希望「生育率止跌」，減輕家長育兒壓力。記者林俊良／攝影
行政院政務委員陳時中參與台灣醫療改革基金會25周年感恩茶會，隨後面對少子化指出，下一步將擬定12歲以下「臨時托育」服務，並研擬設置整合托嬰中心、幼兒園與小學於一體的「三合一」托育場所，希望「生育率止跌」，減輕家長育兒壓力。記者林俊良／攝影

少子女化已成國安問題，行政院政務委員陳時中日前提出「好孕三方案」以提升生育率，他今天進一步表示，下一步將擬定12歲以下「臨時托育」服務，並研擬設置整合托嬰中心、幼兒園與小學於一體的「三合一」托育場所，目的是希望「生育率止跌，因為真的掉的很厲害」，同時減輕家長育兒壓力，讓生育率回升。

根據統計，台灣2015年有21.3萬名新生兒，此後一路下跌，到去年僅剩13.4萬人，今年仍呈現跌勢。陳時中今天出席台灣醫療改革基金會25周年感恩茶會，會後接受媒體訪問表示，為提升生育率，將從生孕、托育、居住、生育友善職場四大方面著手，首先生孕方面，行政院會日前通過好孕3方案，包括生一胎補助10萬元、不孕症治療加碼補助，及醫療性生育保存補助等。

托育方面，陳時中表示，家長若臨時有事時，需要有一個可以安心托育孩子的地方，預計將整合教育部與衛福部的相關平台，考量12歲以下的孩子不能單獨在家，因此臨托對象將以0到12歲為主，減輕父母的育兒壓力。

至於，居住方面，近期公布的婚育宅及租金補貼等，如社會住宅可以住到12年、修改租賃條例等，目標是希望可以讓年輕夫妻穩居；下一步就是「托育」政策優化，政府將積極籌備「臨時托育」服務，這對雙薪家庭來說非常重要。

此外，政府也將推動「三合一」托育場所。陳時中解釋，希望能在同一個場域內，將托嬰中心、幼兒園與小學整合於一體，如在小學裡設置托嬰與幼兒園設施，讓家中有2到3個孩子的家長，不必為了接送孩子奔波於不同地點。未來將優先從托育資源缺乏的地區著手，逐步完善0到12歲一體化的托育服務。

托育 生育率 陳時中

延伸閱讀

拯救少子女化 陳時中擬推臨時托育、育兒三合一

醫改會貢獻醫界患者 25周年盼民眾參與

生育補助提高至10萬！陳時中：透過福利弭平差異讓產婦安心生

獨／金管會、衛福部達共識 一年期在宅醫療保單將問世

相關新聞

少子化警報！陳時中再拋臨托與三合一托育場所政策 盼生育率止跌回升

少子女化已成國安問題，行政院政務委員陳時中日前提出「好孕三方案」以提升生育率，他今天進一步表示，下一步將擬定12歲以下「...

醫師公會全聯會新任理事長由「他」當選 賴清德總統影響力再深化

國內醫、藥界兩大公會全聯會，醫師公會全聯會及藥師公會全聯會分別於本月進行理監事改選，其中理事長選舉備受關注。如今醫師全聯...

醫美亂象頻傳…「直美」現象將走入歷史 衛福部宣示嚴管年底上路

醫美糾紛頻傳，更有受術者死亡，衛福部宣示已到了需加強管裡的地步。衛福部長石崇良今表示，將修正特管辦法，依醫學美容不同風險...

是老化還是失智？ 中醫授「2穴位」促進大腦清除廢物

最新統計資料，台灣65歲以上人口的失智率約7.99%，失智症患者約37萬人；未來20年，平均每半小時增加1位失智者。中醫...

洗頭該「站著洗」還是「倒著沖」？ 醫師曝正確解法

日常小動作竟掀起鄉民大論戰！一名網友在Threads上發問：「洗頭時是站著沖還是彎腰倒著沖比較方便？」短短幾句話就引來66萬人瀏覽，留言區瞬間分成兩派熱議。

沒吃飯還是瘦不下來？營養師曝「10地雷」: 減肥不只靠少吃

已經不敢吃東西了，體重還是一直飆？營養師高敏敏在臉書提醒，其實有「10個隱形肥胖陷阱」，不小心掉進去可能會莫名其妙變胖！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。