醫師公會全聯會新任理事長由「他」當選 賴清德總統影響力再深化

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫師全聯會新任理事長出爐，由副理事長、台南市醫師公會理事長陳相國當選。本報資料照片
醫師全聯會新任理事長出爐，由副理事長、台南市醫師公會理事長陳相國當選。本報資料照片

國內醫、藥界兩大公會全聯會，醫師公會全聯會及藥師公會全聯會分別於本月進行理監事改選，其中理事長選舉備受關注。如今醫師全聯會新任理事長出爐，由副理事長、台南市醫師公會理事長陳相國當選。據了解，藥師公會全聯會理事長目前呼聲最高，將由秘書長林憶君接任，藥師公會全聯會理事長黃金舜對此人選表達高度肯定。

醫師公會全聯會會員以執業西醫師為主，截至去年底，會員人數已達到5萬多人，每年所舉辦的「醫師節慶祝大會」，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，幾乎從未缺席，可見政府對醫界的高度重視。衛福部前部長邱泰源就曾任醫師公會全聯會理事長，扮演力挺民進黨政府推行政策及緩解衝突的角色，後續遞補當時轉任行政院發言人徐國勇的民進黨不分區立委。

醫師公會全聯會理事長位置，不只為醫師發聲，也在政府施政支持上有舉足輕重的地位，更可能是政黨不分區立委的備位名單。新任理事長陳相國，為全聯會副理事長、台南市醫師公會理事長，曾出任賴清德總統競選時醫療大聯盟後援會總召，由於同是「台南幫」成員，更在賴清德總統上任前，一度被點名可能是衛福部長人選。

此屆醫師公會全聯會理事長在原理事長周慶明爭取連任下，這次選戰較往年更加激烈，也格外引發關注。如今，陳相國順利當選全聯會理事長，賴清德總統對於醫界的影響力將再加深許多。

另，據了解，藥師公會全聯會理事長將由秘書長林憶君接任，她同時也是現任民眾黨立委。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，理事長改選尚未進行，還無法預測投票結果，然而秘書長林憶君是很好的人選，表達高度肯定。

據了解，民眾黨立委林憶君將接任藥師公會全聯會理事長。圖／聯合報系資料照片
據了解，民眾黨立委林憶君將接任藥師公會全聯會理事長。圖／聯合報系資料照片

藥師 醫師 理事長

