桃機辦航站職人探險團 助弱勢孩童體驗四大職業
桃機公司今天舉辦「航站職人探險團」關懷活動，邀請55名孩童參與，由員工擔任職場參訪夥伴，一對一帶領孩子們深入機場，體驗四大職業，打造啟發未來的探索之旅。
桃園國際機場公司發布新聞稿表示，機場是國家重要門戶，偏鄉及弱勢家庭孩子卻較少有機會親臨其境，機場公司先前就曾走出桃機與劇團合作，與機場周邊即將廢校的國小師生們互動，或帶上時令果菜分享。
桃機公司說，20日及21日舉辦的「航站職人探險團」關懷活動，邀請台灣綠色方舟全人關懷協會陪讀班，及桃園市私立睦祥家園共計55名孩童參與，由員工擔任參訪夥伴，一對一帶領孩子深入機場，並設計行李導航員、航務指揮家、選擇引導師及飛安守護者等寓教於樂的四大職業體驗，讓孩子親身感受機場運作的奧秘。
桃機公司盼透過這次活動讓孩子參與機場各項作業，引導了解機場多元專業，培養探索精神與自我學習動能，員工在活動結束後仍將以書信關心參與的孩子，希望延續正向互動，未來將續推多元公益活動，將ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神深植公司文化。
颱風最新動態
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言