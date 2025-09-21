桃機辦航站職人探險團 助弱勢孩童體驗四大職業

桃機公司今天舉辦「航站職人探險團」關懷活動，邀請55名孩童參與，由員工擔任職場參訪夥伴，一對一帶領孩子們深入機場，體驗四大職業，打造啟發未來的探索之旅。

桃園國際機場公司發布新聞稿表示，機場是國家重要門戶，偏鄉及弱勢家庭孩子卻較少有機會親臨其境，機場公司先前就曾走出桃機與劇團合作，與機場周邊即將廢校的國小師生們互動，或帶上時令果菜分享。

桃機公司說，20日及21日舉辦的「航站職人探險團」關懷活動，邀請台灣綠色方舟全人關懷協會陪讀班，及桃園市私立睦祥家園共計55名孩童參與，由員工擔任參訪夥伴，一對一帶領孩子深入機場，並設計行李導航員、航務指揮家、選擇引導師及飛安守護者等寓教於樂的四大職業體驗，讓孩子親身感受機場運作的奧秘。

桃機公司盼透過這次活動讓孩子參與機場各項作業，引導了解機場多元專業，培養探索精神與自我學習動能，員工在活動結束後仍將以書信關心參與的孩子，希望延續正向互動，未來將續推多元公益活動，將ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神深植公司文化。

