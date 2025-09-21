桃機辦航站職人探險團 助弱勢孩童體驗四大職業

快訊

中央社／ 桃園機場21日電

桃機公司今天舉辦「航站職人探險團」關懷活動，邀請55名孩童參與，由員工擔任職場參訪夥伴，一對一帶領孩子們深入機場，體驗四大職業，打造啟發未來的探索之旅。

桃園國際機場公司發布新聞稿表示，機場是國家重要門戶，偏鄉及弱勢家庭孩子卻較少有機會親臨其境，機場公司先前就曾走出桃機與劇團合作，與機場周邊即將廢校的國小師生們互動，或帶上時令果菜分享。

桃機公司說，20日及21日舉辦的「航站職人探險團」關懷活動，邀請台灣綠色方舟全人關懷協會陪讀班，及桃園市私立睦祥家園共計55名孩童參與，由員工擔任參訪夥伴，一對一帶領孩子深入機場，並設計行李導航員、航務指揮家、選擇引導師及飛安守護者等寓教於樂的四大職業體驗，讓孩子親身感受機場運作的奧秘。

桃機公司盼透過這次活動讓孩子參與機場各項作業，引導了解機場多元專業，培養探索精神與自我學習動能，員工在活動結束後仍將以書信關心參與的孩子，希望延續正向互動，未來將續推多元公益活動，將ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神深植公司文化。

相關新聞

醫美亂象頻傳…「直美」現象將走入歷史 衛福部宣示嚴管年底上路

醫美糾紛頻傳，更有受術者死亡，衛福部宣示已到了需加強管裡的地步。衛福部長石崇良今表示，將修正特管辦法，依醫學美容不同風險...

是老化還是失智？ 中醫授「2穴位」促進大腦清除廢物

最新統計資料，台灣65歲以上人口的失智率約7.99%，失智症患者約37萬人；未來20年，平均每半小時增加1位失智者。中醫...

洗頭該「站著洗」還是「倒著沖」？ 醫師曝正確解法

日常小動作竟掀起鄉民大論戰！一名網友在Threads上發問：「洗頭時是站著沖還是彎腰倒著沖比較方便？」短短幾句話就引來66萬人瀏覽，留言區瞬間分成兩派熱議。

沒吃飯還是瘦不下來？營養師曝「10地雷」: 減肥不只靠少吃

已經不敢吃東西了，體重還是一直飆？營養師高敏敏在臉書提醒，其實有「10個隱形肥胖陷阱」，不小心掉進去可能會莫名其妙變胖！

讀饗時光EP155｜《戀愛條款未公開》 推理女力筆下的都會愛情犯罪

台灣犯罪作家聯會邀請4位女性作家創作了4篇都會愛情犯罪故事，集結成小說集《戀愛條款未公開》。海盜船上的花是〈獵愛攻略手冊〉這篇的作者，她說：「所有的伴侶關係，都是一連串的零和遊戲。」

肝癌總是發現得太慢？「這項檢查」是最好的保肝利器

衛福部統計，113年我國肝癌死亡人數為7513人，高居癌症死因的第二位，僅次於肺癌。肝癌高死亡率主因為晚期發現比率高，許...

