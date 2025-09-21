醫改會貢獻醫界患者 25周年盼民眾參與

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「希望未來民眾增加健康與保險識能，醫事人員也要站出來，讓醫療決策更有品質！」醫改會21日舉行25年感恩茶會，現任董事長劉淑瓊表示，透過醫改會的推動，讓醫院財報更加透明，增進4醫療品質，且在醫療糾紛中兼顧病友與醫護權益；前董事長劉梅君則說，在醫護過勞等議題還要繼續努力。

本次茶會除了政務委員陳時中與衛福部長石崇良外，監察委員葉大華、田秋堇，民進黨立委王正旭、林月琴與前衛生署長楊志良等醫療界與政界人士都出席支持。

牽涉利益多改革不易

醫改會董事長劉淑瓊表示，原本以為基金會只會活兩年就無疾而終，但最終還是存活下來，希望未來繼續用每分力氣推動醫改。她指出，醫改會過去聚焦病人權益與醫療品質、財報公開與健保改革、醫事人力與醫院治理，還有用藥安全與處方籤政策等面向，很多議題都是花5到10年才成功推動。

「醫改3.0希望定位為『投入式參與』！」劉淑瓊說，最新的醫改目標，是希望民眾可以從旁觀者、付費者，進而增加健康與保險識能，成為公共討論與決策的一環，醫事人員也要站出來，讓公共決策更有品質與民意基礎。醫改會前董事長劉梅君說，醫改會嘗試改變醫療體系、牽涉龐大利益，要改變並不容易，感謝多位在幕後默默支持的專家，提供很多寶貴意見。

羅列醫改會25年來推動的改革成果，包括促進醫療糾紛非訟化機制與《醫療事故預防及爭議處理法》、推動手術與麻醉同意書改革、保障病人知情選擇權，強化資訊揭露與重消醫財管理，還有要求健保品質、財務、違規與決策透明，加上讓欠費的「稽查追繳」與「就醫權益」脫鉤，避免弱勢民眾因鎖卡無法看醫生等。

25年成就非凡

「很多事情都有在變好！」石崇良表示，包括醫病關係、醫療糾紛鑑定透明化、通報系統等都在醫改會鞭策下有不錯成果，且除了病人權益外，法案中也增加對當事醫護人員的保護，將醫生納入《勞基法》、健保與財報資訊更透明等。陳時中笑說，政府衡量倡議的可行度、儘量去做，但有時候也會有衡量失準的狀況，感謝醫改會推動很多重要法案。

健保 醫改會 醫護人員

