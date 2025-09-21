首屆國際兒少書展落幕 文化部宣布明年主題城市為高雄

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
首屆國際兒少書展在4天內辦理了逾200場閱讀推廣講座與活動。記者宋健生／攝影
文化部「2025第一屆臺灣國際兒少書展」21日圓滿落幕，並於閉幕典禮上公布下一屆主題城市為高雄市。文化部政務次長李靜慧、台中市政府文化局長陳佳君、2026年主題城市高雄市政府文化局副局長簡美玲等人，一起宣告明年「高雄見」。

「2025第一屆臺灣國際兒少書展」於9月18日至21日，在台中國際展覽館舉行，主題為「跨越城市．閱讀無界（Crossing Cities, Reading without Borders）」，由台中市擔任首屆書展主題城市。

李靜慧特別感謝所有出版社、台中市政府及義大利代表處等的支持。臺灣首次以國際展會的規模辦理兒少書展，雖然還有許多可以持續進步之處，但是從4天以來，一天比一天增加的人潮，以及參展出版社提供的許多建議，並且堅定地說「下屆一定會再來」。加上現場每一雙因為閱讀而閃閃發亮的眼睛，都是對文化部最大的鼓勵，也是辦理兒少書展最大的目的。

對於高雄市將接手辦理第二屆臺灣國際兒少書展，李靜慧也期盼藉由今年埋下的文字力量種子，未來每一年在每個不同的城市裡，一起讓它開花結果。

陳佳君說，很榮幸擔任首屆主題城市，在書展中除了看見許多出版社參與，也聚集了包含波隆那童書展評審、國內文學作者等進行講座分享，「因為書展讓大家相聚在一起」。

此次主題城市館透過文學整理台中市的人文、歷史、文化，也讓孩子在展場中發揮更多的創意想像。同時，更藉由書展的辦理，讓台中市在未來能有更多經驗及想像，與出版社、獨立書店開啟更多合作，「期盼未來能持續與出版界共同前行」。

簡美玲表示，高雄市近幾年在城市容貌及性格上都有很大的轉變，尤其在閱讀推廣上，高雄市除了有全台唯一以國際繪本中心為營運特色的圖書館，也持續推動「好繪芽獎」獎助繪本創作、辦理高雄城市書展等。

加上擁有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、高雄市立美術館、內惟藝術中心等極具城市意象及特色的場館，高雄絕對有足夠條件承辦第二屆臺灣國際兒少書展。

簡美玲說，高雄市一定會全力以赴，在首屆既有的良好根基上，運用高雄閱讀推廣的紮實基礎、策辦活動的能量、場域特色，以及結合行政資源，讓明年的國際兒少書展在高雄呈現不只是一場書展，更是一趟豐富盛宴的閱讀文化之旅。

文化部指出，臺灣國際兒少書展採巡迴方式辦理，將過去集中於北部的圖書出版資源帶到全國各地，並首次為兒童與青少年規劃專屬的國際書展，是一項全新嘗試。

首屆書展4天內集結了127家參展單位，邀請14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士參與，辦理逾200場閱讀推廣講座與活動。

文化部表示，明年年臺灣國際兒少書展將前往高雄舉行，並作為主題城市，相信高雄市將會展現自身豐沛的城市能量與文化特色，為民眾規劃充滿創意的國際書展，歡迎全國民眾一起前往體驗不一樣的城市風貌與閱讀樂趣。

書展集結127家參展單位，14個國家的作家、插畫家、版權人參與，人氣強強滾。記者宋健生／攝影
文化部政務次長李靜慧（右2）期許高雄接辦國際兒少書展，能讓文字力量種子開花結果。記者宋健生／攝影
首屆國際兒少書展落幕，文化部政務次長李靜慧（中）宣布，明年主題城市為高雄市。記者宋健生／攝影
文化部 台中市 高雄市立美術館

