航站職人ESG公益活動 桃機員工陪伴孩童體驗機場作業

機場公司昨天及今天舉辦「航站職人探險團」關懷活動，邀請台灣綠色方舟全人關懷協會陪讀班，及桃園市私立睦祥家園共計55位孩童參與，由機場公司同仁自發性擔任職場參訪夥伴，一對一帶領孩子們深入機場，體驗四大職業，打造啟發未來的探索之旅。

機場公司表示，本次活動讓學員們親身感受機場運作的奧秘，透過「行李導航員」、「航務指揮家」、「選擇引導師」及「飛安守護者」等職業體驗，引導孩子了解機場多元專業，培養探索精神與自我學習動能，今天活動結束後，機場同仁未來將以書信方式關心參與的學員至少3個月，希望延續這份正向互動。

機場公司指出，偏鄉及弱勢家庭的孩子較缺乏到機場的機會，機場公司之前也曾與劇團合作，至機場周邊即將廢校的國小，透過演出師生們互動，或帶上時令果菜與周邊弱勢團體分享。這次透過「航站職人探險團」，讓孩子們親身參與機場各項作業，帶來成長與啟發，也讓公司同仁能將專業價值轉化為社會關懷的力量，體驗回饋社會的溫暖與成就感。

機場公司秉持企業社會責任，積極推動ESG，未來將持續推動多元公益活動，善盡企業社會責任，並將ESG精神深植於公司文化，期盼為社會帶來正向影響。 機場公司同仁自發性擔任職場參訪夥伴，一對一帶領孩子們深入機場體驗。圖/機場公司提供

