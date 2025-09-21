台日醫學新局 北榮攜手近畿大學簽署MOU

北榮與日本近畿大學在大阪萬國博覽會現場簽署醫療合作MOU，涵蓋5大領域，包含區域發展與產業振興、醫療人才培育，以及學術、教育與研究推動等，推動台日醫學新篇章。

台北榮總祝賀日本近畿大學百年校慶，雙方昨天在萬國博覽會現場簽署醫療合作備忘錄（MOU）。

北榮院長陳威明致詞時指出，這次簽署合作備忘錄，象徵雙方將在教育、臨床照護與研究領域建立更深厚的合作關係，相信這份夥伴情誼將為2校乃至2國醫學發展，帶來長遠而正面的影響。

北榮與近畿大學簽署醫療合作備忘錄，合作涵蓋5大重點領域，包含區域發展與產業振興相關事項、醫療人才培育、醫學科學研究與討論、醫療從業人員執業環境研究與交流，以及學術、教育與研究推動。雙方將展開緊密合作，以實際行動深化台日醫療交流，進一步厚植友好情誼。

近畿大學目前有3家附設醫院，近畿大學及附設醫院參訪團2年前曾造訪北榮，除對北榮每天龐大的醫療量能深感佩服外，更對先進的數位資訊系統與智慧醫療服務留下深刻印象，包括電子化掛號與繳費、自動化檢體傳送、智慧藥局與手機App整合查詢等。

北榮近日透過新聞稿指出，近畿大學理事長世耕弘成是現任日本國會眾議員，曾任首任「日本萬博國務機要大臣」，對台灣始終展現高度友好。這次邀請北榮出席100週年慶典，正是對陳威明長期推動台日醫療交流成果的肯定。

近畿大學源自1925年創立的大阪專業學校及1943年設立的大阪理工科大學，於1949年正式合併成立，並於2025年迎來創校百年。目前已發展為日本規模領先的綜合型大學之一，秉持「實學教育」與「人格陶冶」精神，致力於培育兼具專業與品格的人才。

