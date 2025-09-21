是老化還是失智？ 中醫授「2穴位」促進大腦清除廢物

最新統計資料，台灣65歲以上人口的失智率約7.99%，失智症患者約37萬人；未來20年，平均每半小時增加1位失智者。中醫師公會全國聯合會榮譽理事長陳旺全表示，中醫對於失智症照護分為藥物和非藥物療法，利用穴位調節氣血，加上中藥調理補氣養血，延緩病程進展。

失智症好發於年長者，許多症狀常被誤認為是老化的自然現象，陳旺全今日在「2025中醫藥保健論壇」指出，失智症是一種疾病，失智與老化最大的差別是「認知功能退化」，即隨著病程發展，包含語言能力、注意力、空間判斷、抽象思考等會出現障礙，甚至伴隨幻視、妄想等症狀。

從症狀表現來判斷，與老化現象混淆的「退化型失智症」又分為阿茲海默症、額葉失智症、路易氏體失智症等。患者在認知退化過程會先出現主觀認知障礙、輕度認知障礙，逐漸發展為失智。陳旺全以輕度認知障礙為例，每年逐漸轉變為失智症的比例高達10%，可謂失智症的前兆，臨床上這類也患者最多。

健保署分析資料發現，罹患失智症後，患者平均壽命為7至10年，若有效控制，可延長到10年以上。台灣已進行研究中醫、中藥對於失智症的照護成效，成果也陸續發表在國際級的期刊上，包括中藥萃取物抑制Tau蛋白過度磷酸化。陳旺全提醒，有些藥材具有活血成分，應評估是否與正在服用的西藥抵觸，或以針灸按摩改善。

陳旺全說，中醫治療失智者以益腎養心補脾為主，常用中藥以石菖蒲、何首烏、枸杞子改善中樞神經系統。在穴位刺激的部分，治療失智症最常用的穴位包括百會穴、神庭穴，透過穴位刺激可提升腦部血流、促進大腦清除廢物、增進記憶力、維持語言及思考力等。

百會穴：位於頭頂正中央，屬全身氣流交匯之處，又稱「萬能穴位」。適度刺激可以提神醒腦、改善記憶力、促進腦部血液循環。

神庭穴：頭額正中線上前髮際後五分處，按摩功用為安神利竅、改善憂鬱情緒，亦可用於治療神經衰弱和失眠。

除了穴位按摩，陳旺全提醒，失智症是不斷退化的疾病，日常應著重在預防與減緩，從6個習慣增強腦力。

1.睡好覺：助微膠細胞排廢，也就是大腦的排廢系統，會少壞蛋白質在腦中累積。

2.正念冥想：每天10分鐘就能減壓，過於緊張會使大腦分泌壓力荷爾蒙皮質醇，導致海馬迴萎縮。

3.學習新事物：刺激大腦細胞修復，並建立新迴路，強化思考、計算和專注力。

4.動起來：規律運動與降低失智風險相關，有氧促進腦細胞增生、減緩認知功能退化。

5.打電動：手眼並用體驗電玩樂趣，擴增海馬迴和小腦的細胞，讓記憶力更佳。

6.多吃魚：Omega-3多元不飽和脂肪酸抑制發炎防退化、減少神經細胞凋亡。

