醫美亂象頻傳…「直美」現象將走入歷史 衛福部宣示嚴管年底上路

醫美糾紛頻傳，更有受術者死亡，衛福部宣示已到了需加強管裡的地步。衛福部長石崇良今表示，將修正特管辦法，依醫學美容不同風險分級管理，並直言未來不再有「直美」現象，預計10月完成修正，最快今年年底上路。另，醫糾事故經調查後，若醫美診所、醫師遭處以停業、廢止執業執照等處分，將公布診所、醫師等資訊。受術者後續治療所需醫療費用，也將研議代位求償，強化事後檢討及改善措施。

近期，醫學美容療程發生多起重大事故，造成受術者死亡，包括台北市日前發生民眾進行「陰莖增大術」死亡，高雄市一名女子減肥手術後死亡等事件。石崇良今參加醫改會25周年並接受媒體訪問表示，醫學美容治療患者都是健康民眾，與一般醫療行為收治病人有所不同。因此，將修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法），要求執行醫師須有相關訓練資格，杜絕醫美醫糾再次發生。

石崇良說，醫學系學制改革，讓2年一般醫學訓練訓練(PGY)延至畢業後進行，首先要求針劑、雷射、光電等治療，需完成PGY訓練，如沒有完成，將無法執行醫學美容療程。新制上路後，進行最低風險的針劑、雷射、光電等治療的醫師都需完成PGY訓練，等同將不再有「直美」（醫學系畢業後直接進入醫學美容職業）現象，因直美現象已扭曲醫療品質，並不希望有「直美」。

其次，涉及手術等醫學美容療程，須取得相關大外科系專門醫師訓練；最後，若要進行如臉部拉皮、大範圍抽脂等特定高風險醫美手術，則須有由特定專科醫師或次專科訓練才能執行，新制預計10月完成修正且預告，經預告60天後公告，最快今年年底上路。

石崇良說，新制頒布前，未符合相關資格但已從事治療醫師，因法律不溯及既往，將盤點醫療診所家數，給予一定期限要求通過醫策會醫學美容品質評鑑及認證，以繼續執行醫學美容業務。

一旦發生重大醫療糾紛事故，將要求所轄地方衛生局依「醫療法」進行調查，調查後將限期改善，並強制於4年後再次通過醫策會評鑑。最後，若醫美診所違反醫療法相關規定，經處以停業處分，或醫師被廢止執業執照，或處分達三個月以上，或五年內累積達三個月以上者，將在衛福部平台公布診所、醫師相關資訊，即使醫師、診所改名都可依醫師證號追到，「沒有追不到的問題」。

石崇良指出，若調查發現，醫美醫糾事件屬於不必要的醫療行為，而受術者出現後續的醫療費用，以往都由健保支出「如此不甚公平」，將研議依健保法第95條精神，因第三方所致的醫療費用將採取代位求償，確保民眾醫學美容的安全，解決醫美亂象。

石崇良說，未來投入醫學美容行業的醫師須符合相關規範，往後將與外科醫學會等討論，並重新檢視需整形外科、耳鼻喉科、頭頸外科等高風險的醫學美容訂立規範，相信此符合民眾期待，專業醫療團體應會支持，重建醫界形象及信任感，避免劣幣驅逐良幣。

