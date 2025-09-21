洗頭該「站著洗」還是「倒著沖」？ 醫師曝正確解法

日常小動作竟掀起鄉民大論戰！一名網友在Threads上發問：「洗頭時是站著沖，還是彎腰倒著沖比較方便？」短短幾句話就引來66萬人瀏覽，留言區瞬間分成兩派熱議。

支持站著洗的人認為這姿勢最省力也最安全，「當然是站著，倒著起來頭髮根本亂得跟什麼一樣」、「我都是頭往後仰，水才不會流到臉上」、「正著洗比較不會腰痠」、「站著背對蓮蓬頭就好，根本不會被嗆到」。還有人打趣說，「倒著洗完站起來會看到鬼」，更直言「倒著久了物理治療師都不建議」。

另一派倒著洗的網友則強調乾淨度，「脖子跟背黏到濕頭髮很噁心，倒著才舒服」、「頭髮貼在頭皮，正著沖總覺得沒乾淨」、「長髮及腰的幾乎都是倒著洗，不然容易毛躁打結」、「我都倒著洗，潤髮產品不會流到背上」。不少人承認雖然「腰會痠、還會暈」，但為了沖得徹底只能忍耐。

也有人提出中間解法，「短髮站著就好，長髮女生倒著比較徹底」、「洗澡+洗頭才會正著，如果單獨洗頭就會倒著」、「年紀大了就坐小板凳倒著洗，比較不傷腰」、「都倒立洗」、「我只知我多數不穿衣服洗」、「躺著洗」、「能躺就不站」，笑翻一片網友。

不過，醫師嚴可倫曾提醒，長時間彎腰洗頭對脊椎和頸椎都是傷害，甚至可能引起頭暈或肌肉拉傷；有些人會選擇在洗手台彎腰沖洗，但高度並非設計來洗頭，長期下來更容易傷腰。建議還是用蓮蓬頭站立洗，必要時可把蓮蓬頭拿下來分層沖洗，才是最安全、最健康的方式。

