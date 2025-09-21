快訊

沒吃飯還是瘦不下來？營養師曝「10地雷」: 減肥不只靠少吃

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏提醒，減肥不僅是靠少吃。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏提醒，減肥不僅是靠少吃。 示意圖／ingimage

已經不敢吃東西了，體重還是一直飆？營養師高敏敏在臉書粉專表示，魔鬼都藏在日常小細節裡，有些壞習慣不知不覺就會讓你發胖，因此她提出「10個隱形肥胖陷阱」，提醒大家不小心掉進去，可能會莫名其妙變胖。

一、吃太快

高敏敏提醒，吃太快的話大腦會來不及接收「飽」的資訊，因此一不小心就會吃下更多熱量，建議細嚼慢嚥，吃七分飽就好。

二、水喝太少

水喝不夠會覺得口渴，而這會讓身體誤認為是飢餓或渴望食物。

三、吃宵夜

高敏敏表示，夜間吃宵夜會影響身體代謝，使身體無法有效消化食物，如果配上泡麵、炸物等食物，熱量更是可觀。

四、久坐

久坐時大部分的肌肉都是放鬆狀態，會導致脂肪堆積且提高罹患慢性病的風險，因此建議即使是久坐上班族，一段時間就起來動一動。

五、睡眠不足

高敏敏指出，睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，使飢餓素、瘦體素失調，進而導致大腦對高糖、高油脂的食物特別渴望。

六、生活壓力

除了睡眠以外，生活壓力大也會影響荷爾蒙，導致皮質醇上升，出現想吃高熱量食物和甜食的慾望，還可能會暴飲暴食、情緒不穩。

七、蛋白質不足

高敏敏強調，蛋白質是人體能源的重要營養素，蛋白質比碳水、脂肪有更高的飽足感，而且食物熱效應也較高，可以提高基礎代謝率，在減脂期間也可以維持肌肉量，減少肌肉流失的速度，因此長期缺乏蛋白質容易導致肌少症。

八、膳食纖維不足

膳食纖維可以延長消化時間、增加飽足感，還有助於穩定血糖、幫助排便順暢。高敏敏補充，尤其吃飯前先來一碗蔬菜，還可以幫助墊墊胃。

九、愛沾醬

無論是火鍋沾醬、沙拉沾醬都是多餘攝取的油脂。她舉例，一份30g的凱薩醬大約就130～180大卡，因此建議將沾醬替換成無糖優格或是天然水果醋。

十、吃飯時間不規律

血糖和荷爾蒙水平不穩定會影響食慾，增加對高熱量食物的渴望，也會影響到新陳代謝和消化能力。

文末高敏敏呼籲「減肥不是只靠少吃而已」，良好的生活習慣也是決定體重的關鍵，因此先檢查自己踩了幾個地雷，再慢慢調整就能健康享瘦。

減肥 營養師 蛋白質 健康飲食

沒吃飯還是瘦不下來？營養師曝「10地雷」: 減肥不只靠少吃

