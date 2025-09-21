肝癌總是發現得太慢？「這項檢查」是最好的保肝利器

衛福部統計，113年我國肝癌死亡人數為7513人，高居癌症死因的第二位，僅次於肺癌。肝癌高死亡率主因為晚期發現比率高，許多患者在發現時已經錯失了早期治癒的機會，提升治療難度。肝病防治學術基金會守護鄉親健康，推動免費癌篩腹超進駐衛生所，希望早期發現肝病異狀，予以根治。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，推動2025年「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超大活動」，今天在7-ELEVEN七股門市與七股區衛生所同步展開，預計服務超過200位民眾。現場進行免費肝病抽血、癌症篩檢與腹部超音波檢查，並由專業護理人員協助解說腹超檢查報告結果。

肝癌排名「十大癌症死因」中的第二名，高死亡率顯示許多患者在發現時已是中晚期，治療難度較高，因此早期篩檢、及時治療B型與C型肝炎是預防肝癌的關鍵。肝基會響應政府「2025年消除C肝」目標，在各地推動「C肝微根除計畫」和「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超活動」，提升B、C肝篩檢。

肝基會呼籲，千萬不要忽略腹部超音波的重要性，健保有補助B、C型肝炎和其他慢性肝病民眾，每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，有肝硬化的民眾更可以縮短為每3個月檢查一次。另外，建議年滿40歲以上民眾，也應該「一年一超」，才能有早期發現的機會，把肝癌的威脅降到最低。

腹部超音波是早期發現肝癌最好的檢查工具，同時也可以揪出其他腹部臟器疾病，包括膽囊、腎臟、胰臟、脾臟等，各種病灶一一現形。以肝臟來說，可看出肝內鈣化點、肝囊腫、脂肪肝、肝實質病變、肝硬化等，小至直徑1公分的肝腫瘤都有機會發現。

預防肝病三部曲，追蹤+檢查不可少，肝基會今年與高雄、台南地區多個衛生所合作，在7-ELEVEN指定門市推動多場免費肝病抽血、癌症篩檢與腹部超音波檢查活動。針對經濟弱勢族群，肝基會亦將提供健保未給付項目的相關醫療補助，若有檢查異常，須依醫囑進行後續追蹤治療。 肝基會呼籲，千萬不要忽略腹部超音波的重要性。圖／肝基會提供

商品推薦