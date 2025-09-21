台塑石化：22日起汽柴油每公升各降1角
台塑石化今天宣布，自9月22日凌晨1時起汽油批售價格每公升調降新台幣0.1元，柴油批售價格每公升調降0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑石化公布，加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升27.2元、95+無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26元。
台塑石化表示，受到烏克蘭襲擊俄羅斯港口及煉油設施，引發市場對原油供應中斷擔憂，以及美國就業及房地產市場疲軟，加深對能源需求減弱的疑慮，國際油價呈現窄幅波動盤整。
