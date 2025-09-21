快訊

地牛翻身！12時36分花蓮規模4.5地震 花蓮、宜蘭3級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震示意圖。 圖/AI生成
地震示意圖。 圖/AI生成

地牛翻身！中午12時36分花蓮發生規模4.5地震，最大震度花蓮、宜蘭3級。

氣象署指出，中午12時36分花蓮縣政府東北方31.0公里，即位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.5地震，地震深度21.7公里。

最大震度，花蓮、宜蘭3級，南投、台中及新北市1級。

地震 花蓮縣政府

