地牛翻身！12時36分花蓮規模4.5地震 花蓮、宜蘭3級

靠蔬菜縮小腫瘤！基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，自己有兩名80多歲的女性肝癌患者，她們兩人剛好都經常食用地瓜葉，結果在追蹤腫瘤的過程中，竟發現都有縮小的情況。針對這種現象，錢政弘也直言「像謎團一樣」，但他也強調，飲食不能取代正規療程，否則可能帶來副作用，其中一名患者就因此出現急性腎衰竭。

2025-09-21 11:50