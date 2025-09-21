快訊

影／入國登記表網路填寫10月1日起全面推行 外國旅客通關更便捷

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
TWAC是免付費線上填報，外來旅客於抵達8台灣前三天內，可至移民署TWAC官方網站完成申請。圖／移民署提供

移民署今天宣布，今年（2025）10月1日起，台灣將正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），紙本入境卡將正式步入歷史，未來海空運輸業者將於啟程地機場、港口的報到劃位櫃檯設置TWAC QR Code連結告示，方便來台之外來旅客掃描連結進行填報，後續通關流程將更便捷省時。

移民署表示，TWAC是「免付費」採線上填報，外來旅客於抵達8台灣前三天內，可至移民署TWAC官方網站完成申請，資料填寫完成後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存的電子信箱，當旅客入境通關時，無需向查驗人員出示申報憑證，查驗人員讀取護照後，系統會自動帶出其A卡的填寫資料，便捷又省時。

移民署指出，TWAC填報介面更直觀、友善，流程更簡便，旅客申報時可以中文或英文填報，每項欄位以中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，讓旅客可輕鬆理解完成填報。填寫護照資料時，可選擇拍照上傳護照基本資料頁，系統即可自動帶入護照個人資料，有效縮短填寫時間。

此外，家庭或團客來台，可由其中1個人幫其他同行者填寫，最多可填寫16名旅客，大幅簡化團客申報流程，申報完成後，還能隨時進行線上查詢及修改，相當方便。

移民署也提醒，外來旅客於入境查驗前請完成TWAC填報，否則將無法進行入境查驗通關手續，許要填寫者保含持停留簽證或以免簽證來台之外國人、持多次入出境許可證之港澳居民、持多次觀光入出境許可證之大陸地區人民，以及未持居留證之無戶籍國民。

海空運輸業者將於啟程地機場、港口的報到劃位櫃檯設置TWAC QR Code連結告示，方便來台之外來旅客掃描連結進行填報。圖／移民署提供

護照 移民署

