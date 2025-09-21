奇美醫院趣推失智預防 聯手廟宇創「護腦聰明籤」

奇美醫院與台南市府合作推動失智友善社區，除結合社會資源，透過醫師開立非藥物治療「社會處方箋」，並與地方廟宇合推「護腦聰明籤」，讓民眾求籤祈福同時輕鬆獲取保健常識。

奇美醫院邀集台南市政府、失智友善組織等單位，今天在奇美博物館蓋亞廣場舉辦失智症預防及關懷主題活動，規劃涵蓋健康促進、腦力挑戰、營養互動等「生活處方展」攤位市集，並安排失智友善社區「青春不老活力秀」表演，以及表揚友善志工與組織。

奇美醫院院長林宏榮致詞表示，台南市自2018年邁入高齡社會，奇美醫院自2019年起與市府衛生局、永康區公所合作推動失智友善社區，以失智者與家庭照顧者為核心，逐步設立失智友善館，建構在地化支持網絡，今年再將模式延伸至仁德區，落實營造生活化失智友善環境。

林宏榮說，預防與照顧失智症已不再侷限於醫療院所，應透過生活化與社區化策略，推動非藥物治療的社會處方箋，媒合藝文場域、觀光工廠與銀髮友善餐廳等資源，讓失智者在熟悉且安全環境中參與社交互動，可延緩認知功能退化、降低憂鬱風險。

奇美醫院副院長陳綉琴表示，除了社會處方箋，奇美醫院更與永康區烏竹三千宮合作，結合廟宇信仰文化及健康教育，創新推出「護腦聰明籤」，把14項可改變的失智危險因子融入籤詩設計，讓民眾祈福求籤同時，也能輕鬆獲得護腦保健常識。

她說，「護腦聰明籤」推出後獲得社區民眾好評，院方還曾帶到北部參加宣導活動，以趣味性並貼近民眾生活方式，有效推廣失智症預防概念。

