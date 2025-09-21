快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

奇美醫院趣推失智預防 聯手廟宇創「護腦聰明籤」

中央社／ 台南21日電

奇美醫院台南市府合作推動失智友善社區，除結合社會資源，透過醫師開立非藥物治療「社會處方箋」，並與地方廟宇合推「護腦聰明籤」，讓民眾求籤祈福同時輕鬆獲取保健常識。

奇美醫院邀集台南市政府、失智友善組織等單位，今天在奇美博物館蓋亞廣場舉辦失智症預防及關懷主題活動，規劃涵蓋健康促進、腦力挑戰、營養互動等「生活處方展」攤位市集，並安排失智友善社區「青春不老活力秀」表演，以及表揚友善志工與組織。

奇美醫院院長林宏榮致詞表示，台南市自2018年邁入高齡社會，奇美醫院自2019年起與市府衛生局、永康區公所合作推動失智友善社區，以失智者與家庭照顧者為核心，逐步設立失智友善館，建構在地化支持網絡，今年再將模式延伸至仁德區，落實營造生活化失智友善環境。

林宏榮說，預防與照顧失智症已不再侷限於醫療院所，應透過生活化與社區化策略，推動非藥物治療的社會處方箋，媒合藝文場域、觀光工廠與銀髮友善餐廳等資源，讓失智者在熟悉且安全環境中參與社交互動，可延緩認知功能退化、降低憂鬱風險。

奇美醫院副院長陳綉琴表示，除了社會處方箋，奇美醫院更與永康區烏竹三千宮合作，結合廟宇信仰文化及健康教育，創新推出「護腦聰明籤」，把14項可改變的失智危險因子融入籤詩設計，讓民眾祈福求籤同時，也能輕鬆獲得護腦保健常識。

她說，「護腦聰明籤」推出後獲得社區民眾好評，院方還曾帶到北部參加宣導活動，以趣味性並貼近民眾生活方式，有效推廣失智症預防概念。

台南 失智症 奇美醫院

延伸閱讀

國產百合花卉特展走進台中社區 讓花藝之美成日常

彰化員林社區樂活趣味競賽千人參加 王惠美建議分齡更有趣

小黃司機載呼吸困難乘客緊急送醫闖紅燈 法官這原因撤單免罰

徐超斌壯年癌逝 陳志金：我們真正敬佩的「超人醫生」

相關新聞

地牛翻身！12時36分花蓮規模4.5地震 花蓮、宜蘭3級

地牛翻身！中午12時36分花蓮發生規模4.5地震，最大震度花蓮、宜蘭3級。

2肝癌患者吃1蔬菜腫瘤竟變小 醫驚訝：簡直是謎團

靠蔬菜縮小腫瘤！基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，自己有兩名80多歲的女性肝癌患者，她們兩人剛好都經常食用地瓜葉，結果在追蹤腫瘤的過程中，竟發現都有縮小的情況。針對這種現象，錢政弘也直言「像謎團一樣」，但他也強調，飲食不能取代正規療程，否則可能帶來副作用，其中一名患者就因此出現急性腎衰竭。

高鐵新規明上路！講電話須至車廂玄關、聽音樂帶耳機 不聽勸者可拒載

台灣高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙...

炒青菜有學問！無毒教母曝最佳「灑鹽時機」：別一開始就放

炒青菜想兼顧美味與健康，調味時機是關鍵。「無毒教母」譚敦慈分享，若將加鹽的步驟留到最後，不僅能保留足夠鹹味，也能有效減少鈉的攝取，對心血管健康更有益。此外，她也建議以「水蒸燜煮」取代爆香，能降低油煙對肺部的傷害。

影／入國登記表網路填寫10月1日起全面推行 外國旅客通關更便捷

移民署今天宣布，今年（2025）10月1日起，台灣將正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，...

加油族福音！自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。