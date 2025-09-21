快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

國家防災日 新北農業局推動土石流自主防災實作演練

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北農業局配合國家防災日，於汐止區白雲里推動土石流自主防災實作演練。圖／ 新北市農業局提供
新北農業局配合國家防災日，於汐止區白雲里推動土石流自主防災實作演練。圖／ 新北市農業局提供

為推廣農村發展及水土保持，增進民眾自主防災相關知識，農業部農村發展及水土保持署臺北分署於20、21日在國立臺灣科學教育館辦理「大災問-防災科普嘉年華」活動，新北市農業局配合主題設攤，並於活動中首次推出「尋找你的守護者」水保創意心理遊戲，由傳統政令宣導改以寓教於樂方式宣傳推廣水土保持知識。

農業部農村發展及水土保持署臺北分署「大災問-防災科普嘉年華」活動，廣邀全國水土保持相關產業、學術等單位齊心參與，活動包含吉祥物「水保寶」精彩表演、相關議題講座及相關防災市集，新北市農業局於活動配合主題設攤宣導水土保持，然為持續推廣水保知識，並持續以多元及創意方式，以活潑、鮮活的方式向民眾宣導水土保持的重要性，提升民眾對水土保持議題的興趣。

今年度推出「尋找你的守護者」創意心理遊戲，遊戲中結合土石流防災、農村生活及環境綠化議題，遭逢困境時你想要怎麼做，藉此探討你是哪一種水土守護神，遊戲將首度於本次活動中首次亮相，後續將於10月18於桃園楊梅由農業部茶及飲料作物改良場辦理水土保持宣導活動聯展，新北市農業局亦將配合主題設攤，並持續宣傳水土保持，讓水土保持知識持續向外深耕。

921國家防災日新北市農業局透過兵棋推演及實作演練，為了進一步提升社區在面對災害時的應變能力，新北市農業局藉由兵棋推演與實地演練，讓里長與里民成為演練的核心參與者，透過設計各種模擬情境與實作操作，學習如何在災害發生時正確應對與處理。透過社區自主參與，不僅能強化整體的防災應變機制，也能提升居民對於土石流等災害撤離避難的正確認知，進一步強化社區自我防救災的能力，汐止區白雲里里長陳俊地表示，透過此次演練，自主防災社區能實際操作各項演練內容，使里民更加熟悉預防性疏散的步驟，有效提升大家的防災意識。在土石流發生時，民眾也能彼此協助、攜手應對，順利完成避難行動，進一步強化社區面對災害的自主應變與韌性。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市山坡地幅員廣大，占比更高達88％，水土保持政令宣導尤其重要，新北市農業局透過靈活宣導的方式傳授水土保持知識，讓民眾輕鬆學到水土保持觀念，未來將持續以更多樣化的方式宣導水土保持觀念，並持續配合主題設攤等多元性的方式傳授，讓水土保持知識持續向外擴展紮根，共創永續未來，實現「農業健康市，水保進行式」的願景。

農業

延伸閱讀

颱風樺加沙進逼 農業部新增高雄3處二次災害高風險區

技職有藍天！ 新北6國手勇闖國際技能競賽

彰化員林社區樂活趣味競賽千人參加 王惠美建議分齡更有趣

新北文旦展售會今明登場 柚子人體夾娃娃機、釣文旦吸睛有趣

相關新聞

地牛翻身！12時36分花蓮規模4.5地震 花蓮、宜蘭3級

地牛翻身！中午12時36分花蓮發生規模4.5地震，最大震度花蓮、宜蘭3級。

2肝癌患者吃1蔬菜腫瘤竟變小 醫驚訝：簡直是謎團

靠蔬菜縮小腫瘤！基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，自己有兩名80多歲的女性肝癌患者，她們兩人剛好都經常食用地瓜葉，結果在追蹤腫瘤的過程中，竟發現都有縮小的情況。針對這種現象，錢政弘也直言「像謎團一樣」，但他也強調，飲食不能取代正規療程，否則可能帶來副作用，其中一名患者就因此出現急性腎衰竭。

高鐵新規明上路！講電話須至車廂玄關、聽音樂帶耳機 不聽勸者可拒載

台灣高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙...

炒青菜有學問！無毒教母曝最佳「灑鹽時機」：別一開始就放

炒青菜想兼顧美味與健康，調味時機是關鍵。「無毒教母」譚敦慈分享，若將加鹽的步驟留到最後，不僅能保留足夠鹹味，也能有效減少鈉的攝取，對心血管健康更有益。此外，她也建議以「水蒸燜煮」取代爆香，能降低油煙對肺部的傷害。

影／入國登記表網路填寫10月1日起全面推行 外國旅客通關更便捷

移民署今天宣布，今年（2025）10月1日起，台灣將正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，...

加油族福音！自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。