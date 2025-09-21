國家防災日 新北農業局推動土石流自主防災實作演練

為推廣農村發展及水土保持，增進民眾自主防災相關知識，農業部農村發展及水土保持署臺北分署於20、21日在國立臺灣科學教育館辦理「大災問-防災科普嘉年華」活動，新北市農業局配合主題設攤，並於活動中首次推出「尋找你的守護者」水保創意心理遊戲，由傳統政令宣導改以寓教於樂方式宣傳推廣水土保持知識。

農業部農村發展及水土保持署臺北分署「大災問-防災科普嘉年華」活動，廣邀全國水土保持相關產業、學術等單位齊心參與，活動包含吉祥物「水保寶」精彩表演、相關議題講座及相關防災市集，新北市農業局於活動配合主題設攤宣導水土保持，然為持續推廣水保知識，並持續以多元及創意方式，以活潑、鮮活的方式向民眾宣導水土保持的重要性，提升民眾對水土保持議題的興趣。

今年度推出「尋找你的守護者」創意心理遊戲，遊戲中結合土石流防災、農村生活及環境綠化議題，遭逢困境時你想要怎麼做，藉此探討你是哪一種水土守護神，遊戲將首度於本次活動中首次亮相，後續將於10月18於桃園楊梅由農業部茶及飲料作物改良場辦理水土保持宣導活動聯展，新北市農業局亦將配合主題設攤，並持續宣傳水土保持，讓水土保持知識持續向外深耕。

921國家防災日新北市農業局透過兵棋推演及實作演練，為了進一步提升社區在面對災害時的應變能力，新北市農業局藉由兵棋推演與實地演練，讓里長與里民成為演練的核心參與者，透過設計各種模擬情境與實作操作，學習如何在災害發生時正確應對與處理。透過社區自主參與，不僅能強化整體的防災應變機制，也能提升居民對於土石流等災害撤離避難的正確認知，進一步強化社區自我防救災的能力，汐止區白雲里里長陳俊地表示，透過此次演練，自主防災社區能實際操作各項演練內容，使里民更加熟悉預防性疏散的步驟，有效提升大家的防災意識。在土石流發生時，民眾也能彼此協助、攜手應對，順利完成避難行動，進一步強化社區面對災害的自主應變與韌性。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市山坡地幅員廣大，占比更高達88％，水土保持政令宣導尤其重要，新北市農業局透過靈活宣導的方式傳授水土保持知識，讓民眾輕鬆學到水土保持觀念，未來將持續以更多樣化的方式宣導水土保持觀念，並持續配合主題設攤等多元性的方式傳授，讓水土保持知識持續向外擴展紮根，共創永續未來，實現「農業健康市，水保進行式」的願景。

