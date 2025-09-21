加油族福音！自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元
台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.2元。
台灣中油表示，本周受烏克蘭攻擊俄羅斯能源基礎設施及美國聯準會(Fed)宣布9月降息等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調漲0.5元、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.6元及0.1元。
本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至8月底止，台灣中油共吸收約59.04億元。
