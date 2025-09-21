柯遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

民眾黨前主席柯文哲遭羈押近1年，日前以7000萬元交保，並配戴電子腳環接受行蹤管控，其妻陳佩琪抱怨交保後每日清晨被查行蹤，還爆料柯遭羈押期間疑似感染HPV病毒（人類乳突病毒）。開業婦產科醫師蘇怡寧在臉書發文指出，HPV病毒有130多種，每一種都有偏好的感染部位，但是在公廁感染的風險不高。

蘇怡寧分享，近日HPV突然變得很紅，但大眾還是有一些誤會，尤其是「多數公廁有菜花病毒」的說法。首先，HPV是人類乳突病毒的總稱，已知型別超過130種，主要感染表皮、黏膜組織，但每一種都有偏好的感染部位，例如手腳皮膚、生殖器黏膜，全部都叫HPV，但名字一樣不代表性質一樣。

以平常說的皮膚疣為例，包含足底疣、手部疣、青春期疣、扁平疣等，其實都是HPV感染造成，只是型別屬於皮膚型，病毒為HPV 1、2、4、27、57型等。蘇怡寧指出，皮膚疣常見的症狀是長在手指、腳底、膝蓋甚至臉部，依據感染的型別不同，外觀有些粗糙隆起，或是表面光滑的細小顆粒狀。

「皮膚型HPV確實可以透過皮膚接觸傳染。」蘇怡寧強調，其傳染途徑需要直接而且有微小破皮的皮膚接觸，才比較容易感染。坐馬桶或是在公眾浴室光腳會被傳染嗎？理論上，馬桶座的表面乾燥光滑，病毒在這樣的環境存活時間短，且臀部、大腿皮膚通常是完整的，即使前面的使用者曾經有人罹患皮膚疣，但留下足以感染下一個人的病毒量非常低，臨床上幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例。

另外，游泳池、浴室、溫泉更衣室等公共場合，赤腳踩在潮濕粗糙的地面時，若皮膚摩擦產生微小破口才比較有機會感染HPV，但這種情況也不常見，就算被感染了，多半症狀只是良性增生，不會導致癌症。蘇怡寧呼籲，不要再誤信坐馬桶會容易得到皮膚疣。

除了皮膚型的感染，生殖器型HPV也幾乎不可能靠泡溫泉或坐馬桶傳染，HPV主要仍透過性接觸或黏膜傳染，包含陰道性交、肛交、口交，偶爾有母嬰產道垂直傳染；間接傳染則是共用毛巾、刮鬍刀。從傳染途徑來看，理論上可能在公廁、公共浴池，但幾乎沒有明確案例。

而生殖器型HPV又有高危險型及低危險型，HPV 6型和11型屬於「低危險型」，是引起菜花（尖性濕疣）的常見病毒株，約90%的菜花個案由這兩種病毒引起。但是病毒只在表皮增殖，不會整合到DNA，幾乎不會導致癌症。高危險型包含16、18、31、33、45、52、58型等，這些型別具有致癌性，潛伏期可以長達10年以上。

蘇怡寧提醒，HPV 9價疫苗是目前保護範圍最廣的疫苗，同時涵蓋高危險型和低危險型，可以預防子宮頸癌相關型別也能預防菜花。完整接種疫苗、安全性行為及良好衛生習慣能有效降低HPV傳播風險，維持良好的免疫力也能幫助身體清除病毒。

