7萬人僅用中藥治療 中醫115年納三高防治計畫

台灣人每年死於三高慢性病人數已超越癌症，防治刻不容緩，鑑於全台約有7萬人僅依靠中藥治療，中醫明年起有望正式納入高血壓、高血糖、高血脂防治計畫，助力推動健康台灣。

消基會今天舉辦2025中醫藥保健論壇，以健康台灣中醫藥全人照護為主題，匯聚專業人士、學者及相關機關，共同探討中醫藥在全民健康中的應用與未來發展方向，推動中醫藥的科學化、現代化進程。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆致詞時表示，台灣每年超過600萬名民眾使用中醫藥，僅健保就已照顧600萬至700萬人次。放眼全球，台灣不僅是傳統醫學使用率最高的國家，也是最支持傳統醫學的國家之一。以清冠一號為例，就充分展現中醫在照顧民眾健康方面的實力。

隨著慢性病發生率逐年上升，民眾對健康管理的需求日益迫切，中醫藥作為中國傳統醫學的重要組成，正逐漸受到社會重視。詹永兆說，明年中醫將正式參與高血壓、高血糖、高血脂的三高防治計畫，目前全台約有7萬人僅使用中藥治療，這將有助於推動「888計畫」更快速地達成目標。

衛生福利部常務次長莊人祥表示，三高問題是慢性病、心血管疾病與腎臟病等重大疾病的主要風險因子，更是影響台灣民眾健康的首要大敵。每年約有6.2萬人因此死亡，占總死亡人數約30%。慢性病的健保支出高達每年新台幣3600億元，占整體健保支出4成，醫療負擔正逐年攀升。

莊人祥說，政府全力推動「三高防治888計畫」改善現況，目標是讓80%三高患者納入照護網絡，其中80%能接受生活習慣改變諮詢、80%患者病情獲得良好控制。整體目標是2030年將三高慢性病的標準化死亡率降低1/3，在代謝症候群防治方面，計畫已初步展現成效。

莊人祥說明，目前至少追蹤3次以上的三高個案達12萬人，其中近4成的個案減少代謝症候群異常指標，近2成則已緩解、脫離代謝症候群診斷。未來將擴大照護規模，目標是從目前6成三高患者納入照護網提升至8成，整體目標管理人數為38.5萬人。

莊人祥指出，中醫介入三高防治是一大關鍵。根據實證文獻，中醫藥對改善高血壓與高血脂有正面效果，健保資料也顯示，使用中藥治療的糖尿病患者，罹患腎臟病風險下降31%，中風風險則下降33%。提供民眾涵蓋中醫的社區與居家醫療照護網絡，及中醫長期照護服務已成為當務之急。

莊人祥說，目前已建立6區中醫社區照護模式，累計服務人次超過27萬人，並推動中醫居家醫療，服務範圍涵蓋失智症、中風、糖尿病等病症，已有2.7萬人接受治療；在中醫長照服務方面，照護對象包括中風後遺症與末期腎病患者，總照護人數超過1.3萬人。

