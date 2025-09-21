快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

7萬人僅用中藥治療 中醫115年納三高防治計畫

中央社／ 台北21日電

台灣人每年死於三高慢性病人數已超越癌症，防治刻不容緩，鑑於全台約有7萬人僅依靠中藥治療，中醫明年起有望正式納入高血壓、高血糖、高血脂防治計畫，助力推動健康台灣。

消基會今天舉辦2025中醫藥保健論壇，以健康台灣中醫藥全人照護為主題，匯聚專業人士、學者及相關機關，共同探討中醫藥在全民健康中的應用與未來發展方向，推動中醫藥的科學化、現代化進程。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆致詞時表示，台灣每年超過600萬名民眾使用中醫藥，僅健保就已照顧600萬至700萬人次。放眼全球，台灣不僅是傳統醫學使用率最高的國家，也是最支持傳統醫學的國家之一。以清冠一號為例，就充分展現中醫在照顧民眾健康方面的實力。

隨著慢性病發生率逐年上升，民眾對健康管理的需求日益迫切，中醫藥作為中國傳統醫學的重要組成，正逐漸受到社會重視。詹永兆說，明年中醫將正式參與高血壓、高血糖、高血脂的三高防治計畫，目前全台約有7萬人僅使用中藥治療，這將有助於推動「888計畫」更快速地達成目標。

衛生福利部常務次長莊人祥表示，三高問題是慢性病、心血管疾病與腎臟病等重大疾病的主要風險因子，更是影響台灣民眾健康的首要大敵。每年約有6.2萬人因此死亡，占總死亡人數約30%。慢性病的健保支出高達每年新台幣3600億元，占整體健保支出4成，醫療負擔正逐年攀升。

莊人祥說，政府全力推動「三高防治888計畫」改善現況，目標是讓80%三高患者納入照護網絡，其中80%能接受生活習慣改變諮詢、80%患者病情獲得良好控制。整體目標是2030年將三高慢性病的標準化死亡率降低1/3，在代謝症候群防治方面，計畫已初步展現成效。

莊人祥說明，目前至少追蹤3次以上的三高個案達12萬人，其中近4成的個案減少代謝症候群異常指標，近2成則已緩解、脫離代謝症候群診斷。未來將擴大照護規模，目標是從目前6成三高患者納入照護網提升至8成，整體目標管理人數為38.5萬人。

莊人祥指出，中醫介入三高防治是一大關鍵。根據實證文獻，中醫藥對改善高血壓與高血脂有正面效果，健保資料也顯示，使用中藥治療的糖尿病患者，罹患腎臟病風險下降31%，中風風險則下降33%。提供民眾涵蓋中醫的社區與居家醫療照護網絡，及中醫長期照護服務已成為當務之急。

莊人祥說，目前已建立6區中醫社區照護模式，累計服務人次超過27萬人，並推動中醫居家醫療，服務範圍涵蓋失智症、中風、糖尿病等病症，已有2.7萬人接受治療；在中醫長照服務方面，照護對象包括中風後遺症與末期腎病患者，總照護人數超過1.3萬人。

中醫 醫藥 患者

延伸閱讀

加味加熱菸合法上市但添加物草案仍在研議 莊人祥：持續討論檢驗配套

去年國人十大死因自殺再度進榜 專家：令人震驚籲大家多一聲關懷

國民女婿羅一鈞任疾管署長「規畫防疫新血至非洲」 笑談老爸幫做這一件事

羅一鈞接任疾管署長 規劃派防疫醫師赴非洲考察

相關新聞

2肝癌患者吃1蔬菜腫瘤竟變小 醫驚訝：簡直是謎團

靠蔬菜縮小腫瘤！基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，自己有兩名80多歲的女性肝癌患者，她們兩人剛好都經常食用地瓜葉，結果在追蹤腫瘤的過程中，竟發現都有縮小的情況。針對這種現象，錢政弘也直言「像謎團一樣」，但他也強調，飲食不能取代正規療程，否則可能帶來副作用，其中一名患者就因此出現急性腎衰竭。

高鐵新規明上路！講電話須至車廂玄關、聽音樂帶耳機 不聽勸者可拒載

台灣高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙...

炒青菜有學問！無毒教母曝最佳「灑鹽時機」：別一開始就放

炒青菜想兼顧美味與健康，調味時機是關鍵。「無毒教母」譚敦慈分享，若將加鹽的步驟留到最後，不僅能保留足夠鹹味，也能有效減少鈉的攝取，對心血管健康更有益。此外，她也建議以「水蒸燜煮」取代爆香，能降低油煙對肺部的傷害。

加油族福音！自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛...

柯遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

民眾黨前主席柯文哲遭羈押近1年，日前以7000萬元交保，並配戴電子腳環接受行蹤管控，其妻陳佩琪抱怨交保後每日清晨被查行蹤...

提升通關效率！外來旅客入國登記表 10月1日起全面事先網路填寫

移民署國境事務大隊今天表示，10月1日起將推行網路填寫入國登記表，除提升入境通關效率，更省去填寫紙本入境卡麻煩，外來旅客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。