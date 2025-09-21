高鐵新規明上路！講電話須至車廂玄關、聽音樂帶耳機 不聽勸者可拒載

台灣高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙乘車與候車秩序、動線行為，經勸導不聽者最嚴重可拒載。

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，為維持、甚至提高服務品質，高鐵日前修正、公告「寧靜車廂」措施，預告1個月後，9月22日正式上路，未來乘客需接聽電話需移動到列車玄關，若勸導不聽，最嚴重將依旅客運送契約解除契約。

針對有家長擔憂，孩童吵鬧恐遭投訴、新規恐加劇「厭童化」，高鐵公司強調，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。

此外，過往曾有高鐵旅客坐在列車內通道，遭其他旅客跨越發生持刀爭執，也有旅客將行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、玄關通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載，9月22日起上路。

