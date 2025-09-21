快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵新規明上路！講電話須至車廂玄關、聽音樂帶耳機 不聽勸者可拒載

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵將效仿日本新幹線做法，推「寧靜車廂」措施，明天起乘客接聽電話要移動到列車玄關。記者胡經周／攝影
高鐵將效仿日本新幹線做法，推「寧靜車廂」措施，明天起乘客接聽電話要移動到列車玄關。記者胡經周／攝影

台灣高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙乘車與候車秩序、動線行為，經勸導不聽者最嚴重可拒載。

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，為維持、甚至提高服務品質，高鐵日前修正、公告「寧靜車廂」措施，預告1個月後，9月22日正式上路，未來乘客需接聽電話需移動到列車玄關，若勸導不聽，最嚴重將依旅客運送契約解除契約。

針對有家長擔憂，孩童吵鬧恐遭投訴、新規恐加劇「厭童化」，高鐵公司強調，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。

此外，過往曾有高鐵旅客坐在列車內通道，遭其他旅客跨越發生持刀爭執，也有旅客將行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、玄關通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載，9月22日起上路。

高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙乘車與候車秩序、動線行為，經勸導不聽者最嚴重可拒載。圖／台灣高鐵提供
高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙乘車與候車秩序、動線行為，經勸導不聽者最嚴重可拒載。圖／台灣高鐵提供
高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙乘車與候車秩序、動線行為，經勸導不聽者最嚴重可拒載。圖／台灣高鐵提供
高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙乘車與候車秩序、動線行為，經勸導不聽者最嚴重可拒載。圖／台灣高鐵提供

車廂 高鐵

延伸閱讀

搭高鐵看影片須戴耳機 22日起勸導不聽最重可拒載

高鐵票只多37元！他笑「搭台鐵太傻」 眾人搖頭：不見得省時間

高鐵中秋及國慶疏運再加開8班次列車 9月19日開放購票

智慧經營／台灣高鐵董事長史哲 高鐵2.0 優化品牌形象

相關新聞

2肝癌患者吃1蔬菜腫瘤竟變小 醫驚訝：簡直是謎團

靠蔬菜縮小腫瘤！基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，自己有兩名80多歲的女性肝癌患者，她們兩人剛好都經常食用地瓜葉，結果在追蹤腫瘤的過程中，竟發現都有縮小的情況。針對這種現象，錢政弘也直言「像謎團一樣」，但他也強調，飲食不能取代正規療程，否則可能帶來副作用，其中一名患者就因此出現急性腎衰竭。

高鐵新規明上路！講電話須至車廂玄關、聽音樂帶耳機 不聽勸者可拒載

台灣高鐵明（22日）起將實施新制，包含旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，以及坐、臥在車廂走道等妨礙...

炒青菜有學問！無毒教母曝最佳「灑鹽時機」：別一開始就放

炒青菜想兼顧美味與健康，調味時機是關鍵。「無毒教母」譚敦慈分享，若將加鹽的步驟留到最後，不僅能保留足夠鹹味，也能有效減少鈉的攝取，對心血管健康更有益。此外，她也建議以「水蒸燜煮」取代爆香，能降低油煙對肺部的傷害。

公廁易染菜花病毒？ 醫曝真相：HPV傳言引恐慌

民眾黨前主席柯文哲遭羈押近1年，日前以7000萬元交保，並配戴電子腳環接受行蹤管控，其妻陳佩琪抱怨交保後每日清晨被查行蹤...

提升通關效率！外來旅客入國登記表 10月1日起全面事先網路填寫

移民署國境事務大隊今天表示，10月1日起將推行網路填寫入國登記表，除提升入境通關效率，更省去填寫紙本入境卡麻煩，外來旅客...

防走失手鍊不中看失智長輩拒配戴 還有哪些協助工具？

台灣失智長者愈來愈多，攀升至35萬人，屢傳走失案件。政府雖推出多種防走失工具，包括可免費申請的愛心手鍊，但銀色手鍊樣式較不受長輩喜愛，抗拒配戴甚至偷偷剪掉大有人在。台灣失智症協會理事長徐文俊建議有失智者的家庭，各種防走失的方式原則上能做就做，最好每一樣都要做，各項防走失工具優缺點為何，專家告訴你。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。