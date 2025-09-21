快訊

炒青菜有學問！無毒教母曝最佳「灑鹽時機」：別一開始就放

聯合新聞網／ 綜合報導
炒菜示意圖。圖／AI生成
炒菜示意圖。圖／AI生成

炒青菜想兼顧美味與健康，調味時機是關鍵。「無毒教母」譚敦慈分享，若將加鹽的步驟留到最後，不僅能保留足夠鹹味，也能有效減少鈉的攝取，對心血管健康更有益。此外，她也建議以「水蒸燜煮」取代爆香，能降低油煙對肺部的傷害。

譚敦慈在節目《醫點不誇張》指出，若炒菜時一開始就加鹽，鹽分容易被食材吸收，試吃時常覺得不夠鹹，最後越加越多，攝取量自然超標。但若在起鍋前再放鹽，鹽分主要附著在表面，入口就能感受到鹹度，較不容易吃過量。

她也分享個人習慣，冷鍋入油後直接放青菜，加少量水並蓋鍋燜煮，煮滾後再加鹽調味，最後只將菜盛出，不留湯汁，可進一步降低鹽分。

為增加風味，譚敦慈建議善用蔥、薑、蒜、洋蔥、九層塔或香菜等天然辛香料，能以層次感取代對鹹味的依賴。她提醒，爆香雖香，但不僅增加油膩清理的困擾，油煙更可能傷害呼吸道。

不只青菜，煮麵也容易鈉超標，譚敦慈建議，麵條應先汆燙一次，將第一次的煮麵水倒掉，再用新的湯水與食材烹煮，若擔心麵條過爛，可在食材熟透後再將麵快速拌煮，既能降低鈉含量，也能保有彈牙口感。

