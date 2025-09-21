快訊

2肝癌患者吃1蔬菜腫瘤竟變小 醫驚訝：簡直是謎團

聯合新聞網／ 綜合報導
蔬果示意圖。圖／AI生成
蔬果示意圖。圖／AI生成

靠蔬菜縮小腫瘤！基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，自己有兩名80多歲的女性肝癌患者，她們兩人剛好都經常食用地瓜葉，結果在追蹤腫瘤的過程中，竟發現都有縮小的情況。針對這種現象，錢政弘也直言「像謎團一樣」，但他也強調，飲食不能取代正規療程，否則可能帶來副作用，其中一名患者就因此出現急性腎衰竭。

錢政弘在臉書發文指出，第一名患者有C型肝炎與肝硬化，確診肝癌後，家屬因年齡考量選擇觀察，但幾個月後她因腸胃炎與腎衰竭住院，檢查發現腫瘤從3.5公分縮小至1.8公分。追問飲食才得知，阿嬤每天會將汆燙過的地瓜葉，加上四分之一顆蘋果與洋蔥打成果菜汁，早晚空腹飲用。

另一名80歲阿嬤肝癌指標AFP曾高達4935（正常值小於10），後來依循錢政弘的建議，每天以汆燙後的地瓜葉加少許鹽與橄欖油食用，數值逐步下降至5.3，腫瘤同步縮小，這些變化讓醫師也感到驚訝。

錢政弘補充，地瓜葉本身富含維生素A、C、K，以及酚類、黃酮類等抗氧化成分，不僅能提升免疫力、具抗發炎作用，也因含鉀而有助於降血壓；同時熱量低、纖維高，有助控血糖。其鐵、鎂、鈣含量也能強化骨骼，因此在歐洲有「長壽蔬菜」的美稱。

不過他再次提醒，目前仍無法證實地瓜葉能直接抗癌，案例僅能當作參考，若因為過量攝取導致腎臟負擔，反而會危及健康。他分享案例的目的，是希望病人不要過度悲觀，並鼓勵多攝取蔬果，但治療上仍必須以正規醫療為核心。

