始祖鳥、蔡國強喜馬拉雅山煙花秀引眾怒 大型翻車跨界合作炸掉初心

戶外品牌始祖鳥（ARC'TERYX）（2019年被安踏體育收購）近日與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計畫「升龍」引發巨大爭議與眾怒，被抨擊是人類的傲慢以及高山生態的悲歌，而這場炸山行為，也炸掉了戶外品牌致敬自然的初心，可以說是大型翻車跨界合作。事後，包括始祖鳥、蔡國強皆針對此事發文道歉。

事發起於始祖鳥聯手藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區開啟藝術計畫「昇龍」。蔡國強透過火藥爆破在山脊點燃三幕煙火，形成「升龍」動態景觀，以呼應龍文化與「生生不息」的精神，品牌方原本欲透過活動提升對高山在地文化的關注。

但此舉卻大大引來眾怒，雖說主辦單位宣稱使用「生物可降解材料」並制定生態保護方案，但爆炸產生的震動與噪音，對當地野生動物可謂是巨大的驚動，專家亦指出，煙火殘留色素可能滲透凍土污染水源。

作為專業戶外品牌，始祖鳥本以敬畏自然為訴求，但這次的行動卻成為大自然的帶頭干擾者、破壞者，與品牌價值背道而馳，觸怒核心的支持者，也導致品牌形象崩塌危機。

就此事件，始祖鳥發出道歉聲明指出：「我們深知僅僅道歉是遠遠不夠的，我們有責任在政府部門監管下，配合藝術家團隊對該項目全過程的環境生態影響進行複核，邀請第三方專業環保機構，開展嚴謹而透明的評估工作。我們承諾：將依據評估結果與社會各界的回饋，展開及時有效的補救行動。同時，我們將加速推動既定的藏地環境保護計劃，並全力推動有助於當地文化發展的公益項目。 」

蔡國強道歉聲明表示：「接下來，我們將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境。具體工作措施包括但不限於接受政府邀請的獨立機構進行深入檢測，如確有環境影響，我們願意盡全力採取補救恢復措施，並將以實際行動支持江孜縣的生態和文旅，保護青藏高原生態環境。我們始終對大自然懷有深深的敬畏。」 戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計畫「升龍」引發巨大爭議與眾怒。圖／摘自微博

商品推薦