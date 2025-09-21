快訊

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

竹市清晨車禍再添1死…未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷

聽新聞
0:00 / 0:00

始祖鳥、蔡國強喜馬拉雅山煙花秀引眾怒 大型翻車跨界合作炸掉初心

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計畫「升龍」引發巨大爭議與眾怒。圖／摘自微博
戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計畫「升龍」引發巨大爭議與眾怒。圖／摘自微博

戶外品牌始祖鳥（ARC'TERYX）（2019年被安踏體育收購）近日與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計畫「升龍」引發巨大爭議與眾怒，被抨擊是人類的傲慢以及高山生態的悲歌，而這場炸山行為，也炸掉了戶外品牌致敬自然的初心，可以說是大型翻車跨界合作。事後，包括始祖鳥、蔡國強皆針對此事發文道歉。

事發起於始祖鳥聯手藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區開啟藝術計畫「昇龍」。蔡國強透過火藥爆破在山脊點燃三幕煙火，形成「升龍」動態景觀，以呼應龍文化與「生生不息」的精神，品牌方原本欲透過活動提升對高山在地文化的關注。

但此舉卻大大引來眾怒，雖說主辦單位宣稱使用「生物可降解材料」並制定生態保護方案，但爆炸產生的震動與噪音，對當地野生動物可謂是巨大的驚動，專家亦指出，煙火殘留色素可能滲透凍土污染水源。

作為專業戶外品牌，始祖鳥本以敬畏自然為訴求，但這次的行動卻成為大自然的帶頭干擾者、破壞者，與品牌價值背道而馳，觸怒核心的支持者，也導致品牌形象崩塌危機。

就此事件，始祖鳥發出道歉聲明指出：「我們深知僅僅道歉是遠遠不夠的，我們有責任在政府部門監管下，配合藝術家團隊對該項目全過程的環境生態影響進行複核，邀請第三方專業環保機構，開展嚴謹而透明的評估工作。我們承諾：將依據評估結果與社會各界的回饋，展開及時有效的補救行動。同時，我們將加速推動既定的藏地環境保護計劃，並全力推動有助於當地文化發展的公益項目。 」

蔡國強道歉聲明表示：「接下來，我們將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境。具體工作措施包括但不限於接受政府邀請的獨立機構進行深入檢測，如確有環境影響，我們願意盡全力採取補救恢復措施，並將以實際行動支持江孜縣的生態和文旅，保護青藏高原生態環境。我們始終對大自然懷有深深的敬畏。」

戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計畫「升龍」引發巨大爭議與眾怒。圖／摘自微博
戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計畫「升龍」引發巨大爭議與眾怒。圖／摘自微博

品牌 藝術家 喜馬拉雅山

延伸閱讀

梅蘭妮亞時尚翻車？ 國宴禮服「像香蕉」、寬禮帽如證人保護

國民妹妹怎麼了！金裕貞「25歲造型超老氣」嚇壞人 甜妹紅毯大翻車粉絲認不出

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

【重磅快評】「最親民的賴總統」 馬屁文化大翻車

相關新聞

金門發生32年來最大地震 規模5.0「以為爆炸了」

金門縣的台灣海峽海域昨發生2次有感地震，分別為芮氏規模5.0、4.9，幸無災情，卻是地震監測站32年來測到的最大地震。金...

始祖鳥、蔡國強喜馬拉雅山煙花秀引眾怒 大型翻車跨界合作炸掉初心

戶外品牌始祖鳥（ARC'TERYX）（2019年被安踏體育收購）近日與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計...

鳥類友善建築設計成趨勢 台灣窗殺防治追趕國際腳步

內政部預計將「鳥類友善設計」納入綠建築評估指標，被視為推動「窗殺」防治的重要進程。保育界肯定，直言「台灣起步晚，至少走得快」。台大多棟建築曾遭點名是「窗殺」熱點，校方也已著手改善。專家認為，台灣正朝向與國際接軌的鳥類友善城市邁進。

擋掉重金屬讓皮膚亮、腸胃順 醫揭「這」飲料每天喝一杯保護細胞

大家時常擔心空汙、水質或食物裡的重金屬，可能默默傷害健康。最新研究發現，紅茶裡的茶黃素和茶紅素有強大的抗氧化力，能幫助我...

過敏、鼻塞、咳嗽樣樣來！上班族10大冷氣病症狀 醫師專業解析

頭痛、喉嚨乾、肩頸痠痛，甚至像中暑般全身疲倦，看似只是小狀況，其實往往和冷氣吹太久有關；這些小毛病累積起來，久而久之，就成了上班族最常抱怨的困擾。

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

還記得Gogoro車主們夜騎「快閃台北橋」嗎？Gogoro迎向10周年，今日（9月20日）將電車盛事「百GO夜行」南下移師高雄的大港倉，聯合新聞網《科技玩家》現場直擊當晚的海港第一排「千人大辦桌」，齊吃總鋪師「阿隆師」掌廚的美食外，還有3名金曲藝人開唱及壓軸高雄港電車夜騎盛況，蕭煌奇不斷自開「地獄哏」，讓現場歡笑不斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。