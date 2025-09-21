快訊

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

竹市清晨車禍再添1死…未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷

擋掉重金屬讓皮膚亮、腸胃順 醫揭「這」飲料每天喝一杯保護細胞

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，在台灣，喝茶早已是生活的一部分，每天喝一到二杯不加糖的紅茶，可增加抗氧化、抗發炎的效果，減少自由基累積，守護細胞健康。圖/AI生成
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，在台灣，喝茶早已是生活的一部分，每天喝一到二杯不加糖的紅茶，可增加抗氧化、抗發炎的效果，減少自由基累積，守護細胞健康。圖/AI生成

大家時常擔心空汙、水質或食物裡的重金屬，可能默默傷害健康。最新研究發現，紅茶裡的茶黃素和茶紅素有強大的抗氧化力，能幫助我們對抗鎘、砷、鉛、汞這些看不見的重金屬所帶來的氧化壓力。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，在台灣，喝茶早已是生活的一部分，那杯熟悉的茶不只是陪伴味蕾，也可能是幫我們抵擋環境傷害的低調保護傘。

重金屬是看不見的敵人，但我們並不是完全無力。張家銘說，每天喝一到二杯不加糖的紅茶，就能在日常中多一層防護。雖然紅茶裡的茶黃素和茶紅素在腸道的吸收率不算高，但腸道菌會把它們分解成小分子代謝物，這些小分子一樣有抗氧化、抗發炎的效果。

但在喝紅茶時，維持腸道菌相的健康更是關鍵。張家銘建議，平時應多吃富含膳食纖維的蔬果或發酵食物，如地瓜、燕麥、味噌湯或泡菜，都能幫腸道菌把紅茶多酚轉化得更有效率。長期下來，可能會有皮膚變得更透亮、精神更穩定、排便更順暢等效果。

張家銘說，茶黃素雖只占紅茶乾重的2到6%，卻是紅茶抗氧化的關鍵。它能抓住鐵和銅離子，減少自由基生成，還能直接清除體內的活性氧，阻斷脂質過氧化的連鎖反應。實驗顯示，茶黃素的抗氧化能力甚至比維生素C、維生素E和穀胱甘肽更強。

另，茶紅素是紅茶裡含量最高的多酚，大約占12到16%，也是紅茶呈現紅棕色的原因。它能抑制脂質過氧化、降低細胞內活性氧，還能選擇性誘導癌細胞凋亡，而不會傷害正常細胞。當茶黃素和茶紅素聯手時，抗自由基與抗重金屬的效果更是加倍。

張家銘指出，在這個重金屬難以完全避免的時代，每天泡上一杯紅茶，取代含糖飲料或過量咖啡因飲品，搭配乾淨水源、避免老舊水管、減少高汞魚種的攝取，並維持腸道健康，紅茶雖不會在一夜之間改變檢驗數字，但會在日常中，默默減少自由基累積，守護細胞健康。

醫師 醫學

延伸閱讀

便祕不只小毛病！恐是帕金森氏症的早期信號 一招預防

變胖別只盯三高、更不只傷心臟 醫揭逾55歲者不為人知的潛在疾病

🎧｜五口命案揭心理危機！醫解析「三明治世代」壓力源與解方

「剛剛好的壓力」啟動粒線體保護機制 醫師：適度挑戰可延緩老化

相關新聞

金門發生32年來最大地震 規模5.0「以為爆炸了」

金門縣的台灣海峽海域昨發生2次有感地震，分別為芮氏規模5.0、4.9，幸無災情，卻是地震監測站32年來測到的最大地震。金...

始祖鳥、蔡國強喜馬拉雅山煙花秀引眾怒 大型翻車跨界合作炸掉初心

戶外品牌始祖鳥（ARC'TERYX）（2019年被安踏體育收購）近日與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計...

鳥類友善建築設計成趨勢 台灣窗殺防治追趕國際腳步

內政部預計將「鳥類友善設計」納入綠建築評估指標，被視為推動「窗殺」防治的重要進程。保育界肯定，直言「台灣起步晚，至少走得快」。台大多棟建築曾遭點名是「窗殺」熱點，校方也已著手改善。專家認為，台灣正朝向與國際接軌的鳥類友善城市邁進。

擋掉重金屬讓皮膚亮、腸胃順 醫揭「這」飲料每天喝一杯保護細胞

大家時常擔心空汙、水質或食物裡的重金屬，可能默默傷害健康。最新研究發現，紅茶裡的茶黃素和茶紅素有強大的抗氧化力，能幫助我...

過敏、鼻塞、咳嗽樣樣來！上班族10大冷氣病症狀 醫師專業解析

頭痛、喉嚨乾、肩頸痠痛，甚至像中暑般全身疲倦，看似只是小狀況，其實往往和冷氣吹太久有關；這些小毛病累積起來，久而久之，就成了上班族最常抱怨的困擾。

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

還記得Gogoro車主們夜騎「快閃台北橋」嗎？Gogoro迎向10周年，今日（9月20日）將電車盛事「百GO夜行」南下移師高雄的大港倉，聯合新聞網《科技玩家》現場直擊當晚的海港第一排「千人大辦桌」，齊吃總鋪師「阿隆師」掌廚的美食外，還有3名金曲藝人開唱及壓軸高雄港電車夜騎盛況，蕭煌奇不斷自開「地獄哏」，讓現場歡笑不斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。