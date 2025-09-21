擋掉重金屬讓皮膚亮、腸胃順 醫揭「這」飲料每天喝一杯保護細胞

大家時常擔心空汙、水質或食物裡的重金屬，可能默默傷害健康。最新研究發現，紅茶裡的茶黃素和茶紅素有強大的抗氧化力，能幫助我們對抗鎘、砷、鉛、汞這些看不見的重金屬所帶來的氧化壓力。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，在台灣，喝茶早已是生活的一部分，那杯熟悉的茶不只是陪伴味蕾，也可能是幫我們抵擋環境傷害的低調保護傘。

重金屬是看不見的敵人，但我們並不是完全無力。張家銘說，每天喝一到二杯不加糖的紅茶，就能在日常中多一層防護。雖然紅茶裡的茶黃素和茶紅素在腸道的吸收率不算高，但腸道菌會把它們分解成小分子代謝物，這些小分子一樣有抗氧化、抗發炎的效果。

但在喝紅茶時，維持腸道菌相的健康更是關鍵。張家銘建議，平時應多吃富含膳食纖維的蔬果或發酵食物，如地瓜、燕麥、味噌湯或泡菜，都能幫腸道菌把紅茶多酚轉化得更有效率。長期下來，可能會有皮膚變得更透亮、精神更穩定、排便更順暢等效果。

張家銘說，茶黃素雖只占紅茶乾重的2到6%，卻是紅茶抗氧化的關鍵。它能抓住鐵和銅離子，減少自由基生成，還能直接清除體內的活性氧，阻斷脂質過氧化的連鎖反應。實驗顯示，茶黃素的抗氧化能力甚至比維生素C、維生素E和穀胱甘肽更強。

另，茶紅素是紅茶裡含量最高的多酚，大約占12到16%，也是紅茶呈現紅棕色的原因。它能抑制脂質過氧化、降低細胞內活性氧，還能選擇性誘導癌細胞凋亡，而不會傷害正常細胞。當茶黃素和茶紅素聯手時，抗自由基與抗重金屬的效果更是加倍。

張家銘指出，在這個重金屬難以完全避免的時代，每天泡上一杯紅茶，取代含糖飲料或過量咖啡因飲品，搭配乾淨水源、避免老舊水管、減少高汞魚種的攝取，並維持腸道健康，紅茶雖不會在一夜之間改變檢驗數字，但會在日常中，默默減少自由基累積，守護細胞健康。

