過敏、鼻塞、咳嗽樣樣來！上班族10大冷氣病症狀 醫師專業解析

別再讓冷氣綁架你的健康！

上班族一天在辦公室待上八小時，最幸福的瞬間，莫過於冷氣一開、涼風瞬間灑滿整個空間。但這份清爽往往維持不了多久，喉嚨開始乾癢、鼻子忍不住狂揉，肩頸也僵硬痠痛；有時甚至頭痛、發懶，整個人像被抽光了電力。

更糟的是，看似無害的冷氣房，卻暗暗埋著健康隱憂。過敏、氣喘容易復發，一個噴嚏接著一個停不下來。尤其9、10月連假多，許多人假期前熬夜趕進度，假期一結束又立刻回到崗位，疲憊與不適更容易被「冷氣病」放大。這些看似小小的不舒服，其實正悄悄侵蝕著上班族的日常與健康。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點上班族最常遇到的十大冷氣病症狀，快來看看你中了幾項！

No.1 頭暈、頭痛

剛走進冷氣房時，涼意讓人覺得舒暢清爽，但撐到下午，腦袋卻開始發脹，彷彿被套上緊箍咒般緊緊箍住。特別是冷氣口直吹頭頸時，症狀更明顯，因為血管收縮過快容易引發頭痛；長時間待在低溫環境裡，血液循環變差，更讓人頭暈腦脹。

很多人以為只是用眼過度或壓力大造成的不適，卻忽略了冷氣房與室外的溫差，才是隱藏的元兇之一。這種疼痛不算劇烈，卻能悶上一整天，讓人難以專心工作，精神也跟著被拖垮。網友表示：「我四肢冰冷，冷氣吹久了還會偏頭痛」、「所以我才討厭吹冷氣，常常頭痛」、「公司冷氣都開很強，所以外套熱水必備，就怕溫差大」。

No.2 精神不濟、身體無力

早上剛打卡還精神滿滿，下午卻開始哈欠連連，身體像被抽空。除了飯後血糖的影響，你有想過冷氣也可能是原因之一嗎？

竹北成功風澤中醫診所院長黃聖哲醫師解釋，冷氣病屬於「風寒」，冷氣吹久了會讓體質偏寒，血液循環變差，出現疲倦、手腳冰冷或怕冷；若是壓力過大引起的，則屬於內在情緒影響，容易變得易怒、口乾舌燥，甚至腸胃不適、焦躁不安。對上班族來說，往往不是單一的不適，而是兩種情況同時出現：白天精神渙散、提不起勁，晚上卻又因為不舒服而難以入睡。久而久之，就像陷入一個日夜交替卻停不下來的疲憊循環，讓身體與心情都越來越沉重。

想改善這樣的問題，除了避免冷氣直吹，黃聖哲醫師分享也能靠一些方法幫身體「暖回來」！像是元氣比較虛、總是提不起勁的人，可以用補中益氣湯或玉屏風散來補氣；若是血虛、容易臉色蒼白，就會用到加味四物湯；常常手腳冰冷的人，則需加入桂枝、川芎、桃仁、紅花這類活血化瘀的藥材，幫助血液流動；另外，也能透過針灸或穴位敷貼，把溫性藥材貼在特定穴道，讓經脈暢通，驅散體內的風寒。

No.3 鼻塞、咳嗽

進了冷氣房，鼻塞、打噴嚏、還會咳上兩聲，很多人第一反應是「該不會感冒了吧？」其實背後原因並不單一。永和風澤中醫診所院長林易平醫師指出，若症狀伴隨發燒、全身痠痛，多半真的是感冒；但如果流清水鼻涕、眼睛和喉嚨發癢，而且一離開冷氣房就立刻緩解，那就可能是過敏。至於沒有感染，卻一吹冷氣就乾咳、喉嚨癢，往往就是俗稱的「冷氣病」在作祟。

網友討論裡也很有共鳴，有人說「一吹冷氣喉嚨就乾到不行，可以放盆水或用加濕器」，也有人抱怨「有人超怕熱要開超低溫，我卻冷到流鼻水、打噴嚏」。還有人無奈表示，喉嚨乾久了會變成習慣性清喉嚨，自己不舒服，身邊的人也被搞得煩躁。

林易平醫師提醒，想擺脫「冷氣病」，除了避免冷風長時間直吹外，也可以從日常調養著手。像是常一吹冷氣就鼻塞的人，可以用黃耆雞湯來減緩症狀；氣虛、容易疲倦的人，則適合喝紅棗枸杞茶補氣；若是動不動就乾咳，可以靠雪梨銀耳湯來潤肺。此外，隨身準備溫熱飲品，或適時按壓迎香、合谷等穴位，都能幫助鼻腔暢通，讓冷氣房裡的不適減到最低。

No.4 肌肉緊繃、關節僵硬

下班時明明沒去健身房，卻痠痛得像被揍過一樣。有上班族直呼：「一整天下來真的不輕鬆…肩頸痠痛、上背緊繃，動來動去還是不舒服。」永和風澤中醫診所院長林易平醫師提到，以中醫的角度，這就是所謂「寒邪入侵」，冷風一吹，氣血堵住不順暢，肩頸自然僵硬；現代醫學也談到，低溫會讓交感神經興奮、血管收縮，循環一差，肌肉和關節就容易「卡卡」。

那要怎麼判斷不適是冷氣惹的禍，還是姿勢或情緒造成的呢？林易平醫師解釋，若只是短暫僵硬，通常和姿勢不良或受寒有關；若同時出現手麻、頭暈，就要警覺是否是頸椎問題。至於經常伴隨頭痛、胸悶的狀況，壓力與情緒往往才是真正的關鍵因素。

若是因為冷氣引起的不適，林易平醫師建議，日常可避免冷氣直吹，適度披外套、小絲巾保暖；痠痛發作時，可以用熱毛巾熱敷約15至20分鐘左右，或透過艾灸、刮痧、拔罐幫助舒緩；體質偏寒的人，也能透過薑茶、桂圓紅棗茶暖身；不過如果經常復發，可以考慮針灸或中藥調理。

No.5 過敏

冷氣不只會讓你肌肉痠痛，對過敏體質的人來說更是大魔王！一進冷氣房，空氣乾燥讓鼻腔黏膜沒了保護力，再加上冷氣沒定期清理，灰塵、塵蟎、黴菌全都直接往呼吸道送，鼻子癢、打噴嚏、流鼻水就跟著來。

那要怎麼分辨是不是冷氣惹的禍？竹北成功風澤中醫診所院長黃聖哲醫師分享，如果只是冷氣造成的狀況，通常離開環境或走到戶外就會好轉；但若是過敏或感冒，症狀會持續一段時間，不會這麼快緩解。

黃聖哲醫師提醒，天天待在冷氣房，體質會慢慢被改變，本來不過敏的人，最後也可能變成哈啾星人。要減少困擾，除了濾網要定期清洗，脖子和背部也要顧好保暖；上班時不妨泡杯黃耆、黨參茶來補氣，或用枸杞、菊花、麥門冬泡水喝，舒緩不適；還有些中醫小撇步也能幫上忙，像是把藥材加熱，用蒸氣薰鼻，幫助把痰液、鼻涕排掉，或是【貼三伏貼與三九貼】，調整體質，讓過敏不再天天來亂。

No.6 中暑

誰說中暑一定要在大太陽底下？如果你是個標準的冷氣房上班族，一樣得小心「陰暑」找上門！

當你在外面被熱得滿頭大汗，一進到冷氣房就立刻被冰涼的空氣包圍，若再來杯涼爽手搖飲，體內外的溫差瞬間拉大，身體的毛孔會瞬間緊縮，導致熱氣無法順利排出；這就好像熱氣被「鎖」在身體裡一樣，長期下來，身體的散熱機制會當機，熱氣排不出去，寒氣又從外面入侵，就可能出現中暑的症狀，像是頭暈、頭痛、噁心、疲勞，甚至有點想吐，不少網友分享「冷氣房進進出出真的要小心」、「超不舒服，閉著眼睛休息也不舒服」；也有網友分享解方，「我之前也有過，後來進出時，停門邊適應溫度，會好很多」。

No.7 腸胃不適、沒食慾

午餐時間，整間辦公室瀰漫著便當香，但你卻完全提不起食慾，肚子還悶悶脹得難受。很多人會以為只是「天氣太熱所以吃不下」，但真相可能比想像中複雜。

長時間窩在冷氣房裡不動，腸胃的血液循環會放慢，消化系統也跟著「怠工」。再加上手搖飲、冰品一杯接一杯，胃酸分泌減少、腸胃蠕動更遲鈍，就像被迫踩了煞車，結果就是吃不下、肚子脹，甚至有人會敏感到腹瀉，網友表示「肚子冷到特別容易拉」。

No.8 眼睛乾澀、搔癢

冷氣房裡盯著螢幕一整天，常常會忘記要眨眼、休息，久了眼睛像掉進沙漠，乾澀、發癢，甚至出現霧霧的視線，一不小心「乾眼症」可能還會找上門。隱形眼鏡族特別有感，常常不到下班就難受得想摘掉；原本就有用眼過度的問題，再加上冷氣讓濕度降低，環境太乾，眼睛缺乏滋潤，自然變得更不舒服。

想防止眼睛乾澀，衛福部食藥署建議，每隔50分鐘，至少讓眼睛休息5至10分鐘。飲食方面，要注意營養均衡，多吃富含維生素A、C、E或Omega-3的食物，例如：紅蘿蔔、花椰菜及核桃等，並補充適量的水分；網友也分享小撇步「在家吹冷氣可以在房間擺一小盆水」、「在冷氣房容易眼乾，就點人工淚液吧」。

No.9 水腫

很多人都以為水腫只是因為吃太鹹或喝太多水，其實冷氣也是隱形幫兇！在冷氣房裡坐太久，低溫會讓末梢血管收縮，血液回流不順，水分就容易卡在腳踝、小腿；結果就是早上鞋子穿得剛剛好，下班卻腫到卡住，甚至一按還會凹一個洞，整個人沉重得像綁了沙袋。

有網友曾為此感到困擾，還以「久坐族要怎麼消水腫」發文求助，表示自己冷氣吹太多，下半身代謝變差，飲食已經盡量清淡，但下午仍會水腫，連紅豆水、黑咖啡都救不了，讓他相當煩惱，網友回應「泡腳跟抬腿」、「有運動有差，然後也要多喝水多尿尿」、「不建議喝冰的，我只要喝冰的又會覺得代謝變不好」。

No.10 氣喘

對大部分人來說，冷氣是消暑神器，但對氣喘患者來說，卻可能是藏在辦公室裡的「隱形敵人」。冷氣房空氣乾燥，呼吸道黏膜容易變得脆弱，加上濾網若沒清潔，灰塵、塵蟎、黴菌就會隨風亂竄，等於把過敏原直接送進肺裡，讓氣喘隨時可能被引爆。

想在冷氣房裡安心呼吸，其實還是對自己身體的長期管理。衛福部提醒，氣喘病人要先避開誘發環境，像是塵蟎、黴菌、煙味或冷空氣，必要時戴口罩也能降低刺激；日常生活中則要維持均衡飲食與規律運動，健走、羽毛球這類能間歇休息的運動都適合；最重要的是要乖乖配合醫師用藥並定期回診，必要時還可以透過尖峰呼氣流速計自我監測，就像量血壓一樣，提早發現異常。做到這三點，氣喘控制得好，就能把冷氣房裡的不適降到最低。

