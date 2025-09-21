又強又大的秋颱樺加沙 粉專：今起風雨浪逐漸增大「影響地區曝」

中央氣象署預估上午8時30分針對颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，樺加沙颱風今日起，對台風雨浪逐漸增大。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署今晨02時最新颱風路徑情資分析顯示，樺加沙颱風，正以每小時15公里的速度，向西北方向前進。強度將持續增強，預估今白天起，近中心最大風速每秒51公尺，達到強烈颱風的等級；七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑也有120公里，是個又強又大的秋颱。

「林老師氣象站」指出，今受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區開始轉為短暫陣雨天氣；午後中南部地區有局部大雨發生的機率。沿海仍容易有較強的陣風發生。基隆、恆春、東半部開始出現長浪。

明（22日）白天雨區範圍擴大，雨勢也漸趨明顯，東半部、基隆、宜蘭有大雨或局部豪雨，桃園以北、高屏地區及新竹至台南山區也有局部短暫陣雨。台灣海峽上的沿海及東南側開始出現8至9級以上強陣風。長浪區域將逐步擴展至南部、澎湖、馬祖。各沿海都有可能出現巨浪。

「林老師氣象站」指出，明天晚上至後天受颱風及其外圍環流影響，風雨最顯著。東半部地區、恆春半島及高屏山區都有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其東部、東南部地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其它山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

各沿海風力再增強至8至10級或以上強陣風。北部、東北部、東部、東南部及中南部與澎湖、馬祖沿海出現3至5米或以上的大浪。

「林老師氣象站」指出，24日白天受颱風遠離之殘餘外圍雲系影響，東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨或豪雨發生的機率。風浪逐漸減緩，降雨範圍轉小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風樺加沙向西北方向前進，強度將持續增強。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

