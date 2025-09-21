快訊

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

先別買！MacBook Pro大升級傳2026登場 6大更新、還有觸控螢幕

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！ 「首波警戒範圍」出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

又強又大的秋颱樺加沙 粉專：今起風雨浪逐漸增大「影響地區曝」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
樺加沙颱風，正以每小時15公里的速度，向西北方向前進。聯合報系資料照
樺加沙颱風，正以每小時15公里的速度，向西北方向前進。聯合報系資料照

中央氣象署預估上午8時30分針對颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出樺加沙颱風今日起，對台風雨浪逐漸增大。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署今晨02時最新颱風路徑情資分析顯示，樺加沙颱風，正以每小時15公里的速度，向西北方向前進。強度將持續增強，預估今白天起，近中心最大風速每秒51公尺，達到強烈颱風的等級；七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑也有120公里，是個又強又大的秋颱。

「林老師氣象站」指出，今受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區開始轉為短暫陣雨天氣；午後中南部地區有局部大雨發生的機率。沿海仍容易有較強的陣風發生。基隆、恆春、東半部開始出現長浪。

明（22日）白天雨區範圍擴大，雨勢也漸趨明顯，東半部、基隆、宜蘭有大雨或局部豪雨，桃園以北、高屏地區及新竹至台南山區也有局部短暫陣雨。台灣海峽上的沿海及東南側開始出現8至9級以上強陣風。長浪區域將逐步擴展至南部、澎湖、馬祖。各沿海都有可能出現巨浪。

「林老師氣象站」指出，明天晚上至後天受颱風及其外圍環流影響，風雨最顯著。東半部地區、恆春半島及高屏山區都有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其東部、東南部地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其它山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

各沿海風力再增強至8至10級或以上強陣風。北部、東北部、東部、東南部及中南部與澎湖、馬祖沿海出現3至5米或以上的大浪。

「林老師氣象站」指出，24日白天受颱風遠離之殘餘外圍雲系影響，東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨或豪雨發生的機率。風浪逐漸減緩，降雨範圍轉小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風樺加沙向西北方向前進，強度將持續增強。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
颱風樺加沙向西北方向前進，強度將持續增強。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

颱風樺加沙恐與浣熊並列風王 吳德榮：傍晚起大台北及宜花轉雨

影／基隆黑白壽司賞創意PK 評審特別獎、人氣賞名單出爐

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

樺加沙暴風圈可能提前觸陸 粉專示警「台南至屏東、台東」

相關新聞

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！「首波警戒範圍」出爐

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，樺加沙上午8時的中心位置在北緯17.9度，東經126.9度，...

樺加沙逼近 花蓮馬太鞍溪堰塞湖憂心溢堤成災

薇帕颱風7月來襲，花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖，如今樺加沙颱風逼近，中央預估堰塞湖可能達溢流水位，屆時蓄水量相當於一座南化...

又強又大的秋颱樺加沙 粉專：今起風雨浪逐漸增大「影響地區曝」

中央氣象署預估上午8時30分針對颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，樺加沙颱風今日起，對台風雨...

金門發生32年來最大地震 規模5.0「以為爆炸了」

金門縣的台灣海峽海域昨發生2次有感地震，分別為芮氏規模5.0、4.9，幸無災情，卻是地震監測站32年來測到的最大地震。金...

颱風樺加沙恐與浣熊並列風王 吳德榮：傍晚起大台北及宜花轉雨

目前有兩個颱風，包括強颱「浣熊」及中颱「樺加沙」，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天...

過敏、鼻塞、咳嗽樣樣來！上班族10大冷氣病症狀 醫師專業解析

頭痛、喉嚨乾、肩頸痠痛，甚至像中暑般全身疲倦，看似只是小狀況，其實往往和冷氣吹太久有關；這些小毛病累積起來，久而久之，就成了上班族最常抱怨的困擾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。